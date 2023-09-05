Верховный представитель ЕС посетит Грузию 7-8 сентября

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Грузию 7-8 сентября. Об этом говорится в сообщении европейской внешнеполитической службы.

«Его первый визит в страну в нынешней должности позволит обсудить прогресс Грузии на пути европейской интеграции, провести обмен мнениями по более широкому кругу внешнеполитических и региональных вопросов», – говорится в сообщении.

Боррель проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили, депутатами парламента и представителями гражданского общества.

Визит пройдет на фоне конфликта между президентом и правящей партией из-за европейского турне Саломе Зурабишвили. Правительство не выдало президенту разрешение на поездку, однако она все же провела встречи с президентом ФРГ и главой Европейского Совета. «Грузинская мечта» обвинила её в нарушении Конституции и объявила о начале процедуры импичмента.

В настоящее время Еврокомиссия завершает работу над отчетом, в котором оценит прогресс Грузии по выполнению рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.