«Госпожа президент демонстративно нарушает Конституцию», – согласился с парламентским большинством премьер-министр Ираклий Гарибашвили , впервые прокомментировав перед заседанием правительства разгоревшийся 30 августа конфликт между президентом и правящей партией. Саломе Зурабишвили вопреки отказу правительства отправилась 31 августа в Европу, чтобы поддержать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. Она встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Премьер-министр Гарибашвили, напомнив, что по Конституции внешнюю политику определяет правительство, аргументировал его отказ президенту. Глава правительства, как и другие члены «Грузинской мечты», не может простить президенту ее годовой отчет в парламенте 31 марта, в котором она раскритиковала власть за невыполнение 12 рекомендаций Брюсселя.

Парламентское большинство не намерено отказываться от импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Это подтвердил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В правящей партии при этом не исключают договоренностей между президентом и «Нацдвижением».

«Мы утратили к ней доверие», – сказал премьер-министр, назвав «неоправданным» делегирование после всего этого президенту определенных полномочий. Позицию же президента он характеризовал как «фарисейство, ложь, унизительное и оскорбительное для нашего народа отношение, и такие торги и шантаж – что мы не выполняем обязательства. И все это в такой сложной геополитической ситуации, в которой находится мир. И наша маленькая страна благодаря нашей правильной, разумной политике смогла избежать – да именно так – и второго фронта, войны, бед и разрушений. Выполняем и выполнили все 12 рекомендаций, делаем максимум, у нас постоянные коммуникации с нашими европейскими коллегами».

В доказательство этого премьер-министр сообщил, что на днях в Тбилиси прибудет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По утверждению премьер-министра, сближение Грузии с ЕС – это «эксклюзивное достижение «Грузинской мечты» и никого больше».

Парламентскому большинству с 84 депутатами не составляет труда собрать необходимые 50 подписей для возбуждения дела и обращения в Конституционный суд (КС) для получения ответа на вопрос, нарушила ли президент Конституцию. Этому и было посвящено сегодняшнее заседание парламентского большинства. В случае положительного ответа КС – а другого в правящей силе не рассматривают, «Грузинская мечта» не намерена консультироваться с оппозицией о необходимых для импичмента ста голосах. Из недостающих 16 у нее уже есть четыре от «Европейских социалистов (бывших членов «Альянса патриотов»). По поводу же остальных депутат Ираклий Заркуа убеждал сегодня журналистов, что само «Нацдвижение» начнет торги как с президентом, так и с правящей силой, ставя на кон вопрос о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили:

«Это будет хорошая иллюстрация (в ходе обсуждения импичмента), когда начнется торг: «вот выпустишь Саакашвили – не поддержим, а не выпустишь – поддержим импичмент и свергнем тебя», в таких вещах они уже ведь замечены, эти неудачники», – делился своим сценарием о будущих шагах оппонентов депутат Заркуа.

Входящая в парламентское большинство «Сила народа», как и остальные представители власти, не может простить президенту Саломе Зурабишвили ее широкую улыбку на фотографии в поезде Берлин-Брюссель, которую она выложила в соцсети 31 августа в ответ на заявление «Грузинской мечты» о начале процедуры импичмента. Депутат Гурам Мачарашвили напомнил, что один широко улыбающийся президент теперь «шлет письма» из тюремной клиники «Вивамеди»:

«Один президент, который нарушал Конституцию, а потом улыбался, у нас уже есть – в «Вивамеди», к сожалению, сейчас появилась и вторая. У нас, у грузинского общества, к сожалению, есть такой опыт, что президенты нарушали Конституцию и потом это ни во что не ставили».

Депутат Мачарашвили также решил напомнить президенту Зурабишвили ее слова о том, что она никогда не помилует Михаила Саакашвили, и высказал надежду, что она не откажется от своих слов, как это было с помилованием медиа-менеджера Ники Гварамия 22 июня.

В таком подходе и видят главное отличие «Нацдвижения» от власти, говорит депутат Ана Цитлидзе:

«Если Саломе Зурабишвили действительно позиционирует себя как защитника евроатлантического курса страны, она должна хорошо понимать, что помилование Михаила Саакашвили – составляющая этого европейского курса. Но привязывать какие-то торги к вопросу импичмента президента для нас категорически неприемлемо и исключено». Оппозиционер Цитлидзе также обвинила правящую силу в проведении пророссийской политики.

В течение рабочего дня президент Зурабишвили, как и ее администрация, никаких заявлений не делала. Нет обновлений и на страницах соцсети президента. Последний пост в Facebook Зурабишвили размещен 1 сентября с видеокадрами ее встречи с Шарлем Мишелем в Брюсселе. Что она думает по поводу угроз импичмента, она властям сказала еще 31 марта в парламенте:

«Как бы вы ни старались, угрозами ли импичмента, иском ли в Конституционном суде, или обвинениями в связи с какой-нибудь политической силой, или запретами международных визитов, попытками ограничить меня в общении с местными властями, насмешками над моим грузинским, клеветой на меня и на мою семью, короче, в чем бы вы меня ни обвиняли, все равно не измените мою цель, меня не смогли изменить и в будущем не сможете», – сказала тогда Зурабишвили партии власти.

Ровно через два месяца, 31 мая, то же самое она повторила уже с трибуны Европарламента, напрямую обратившись к «Грузинской мечте»:

«И я также хочу обратиться к некоторым правительственным кругам: не надо мне угрожать, потому что я буду делать то, что считаю необходимым».

Конституционалисты отмечают, что даже в случае отказа правительства президент имеет право встречаться европейскими лидерами, но она не имеет права говорить от имени грузинского правительства, она может лишь высказывать свое мнение. Примечательно, что после встреч с европейскими лидерами президент Зурабишвили не делала ни одного комментария, а администрации Штайнмайера и Мишеля распространили пресс-релизы без слов грузинского президента. В тексте зафиксированы позиции властей Германии и Европейского совета, подчеркнута важность реформ Грузии на пути в ЕС и отмечается заслуга в этом процессе президента Саломе Зурабишвили.

По мнению многих наблюдателей, за считанные недели до окончательной оценки Еврокомиссии по выполнению 12 заданий и на фоне планируемого визита верховного комиссара Жозепа Борреля постановка «Грузинской мечтой» вопроса импичмента президенту наносит серьезный, а может, и непоправимый вред процессу предоставления статуса кандидата.

В соцсетях обсуждался и другой вопрос – где сейчас находится президент Саломе Зурабишвили. По этому поводу ее оппоненты советовали ей «остаться у себя дома – во Франции», а те, кто приветствует ее поступок, выражали готовность собрать деньги и купить ей обратный билет в Тбилиси – если «правительство решило не выдавать ей деньги на визит в Европу».

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