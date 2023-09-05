Россия увеличила экспорт книг. Среди крупных рынков – Грузия

В первом полугодии текущего года экспорт российской книжной продукции увеличился на 10–15%. Участники рынка связали востребованность русскоязычной литературы за рубежом в первую очередь с волной эмиграции в Армению и Грузию, Сербию и Турцию, Узбекистан и Казахстан, пишет издание «Коммерсантъ». Об этом, в частности, заявил президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Российские издатели продолжают присутствовать за рубежом «через цепочки поставщиков», сказал источник газеты на рынке. Посредниками выступают «казахстанские, армянские и узбекские предприниматели», добавил он.

«Эхо Кавказа» поинтересовалось данными Национальной службы статистики Грузии по импорту книг из РФ. По информации ведомства, в 2021 году стоимость завезенных из России книг превысила 122 тысячи долларов, в 2022 году увеличилась до 209 тысяч долларов.

В первом полугодии текущего года импорт снизился (75 тысяч долларов против 112 тысяч за первое полугодие 2022-го).