Парламент Грузии не поддержал вопрос о досрочном прекращении полномочий Давида Сергеенко

Сегодня, 5 сентября, парламент Грузии проголосовал по вопросу досрочного прекращения полномочий депутатов от «Грузинской мечты» Кетеван Думбадзе и Давида Сергеенко. Полномочия Кетеван Думбадзе были прекращены, однако прекратить полномочия Давида Сергеенко не удалось. В ходе голосования два депутата поддержали этот вопрос, а 12 выступили против, пишет Общественный вещатель.

Проекты постановления о досрочном приостановлении полномочий обоих депутатов сегодня на пленарном заседании представил Ираклий Кадагишвили.

По его словам, Кетеван Думбадзе с 4 сентября была назначена на должность директора Дома писателей, что несовместимо со статусом депутата, а причиной прекращения полномочий Давида Сергеенко стало его отсутствие на сессиях парламента по неуважительной причине.

По словам председателя комитета по процедурным вопросам и правилам, всего состоялось 32 заседания весенней сессии, на 25 из них Давид Сергеенко не присутствовал.