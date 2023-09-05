РФ запросила у Еревана разъяснения по поводу направления Римского статута в парламент на ратификацию

Москва запросила у Еревана разъяснения по вопросу направления правительством Армении Римского статута в парламент на ратификацию, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», - сказала Захарова.

В марте этого года Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны, сообщает Радио Азатутюн.

За неделю до этого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В ответ на опасения российской стороны, что ратификация Римского статута содержит риски для союзнических отношений между Арменией и Россией, вице-спикер НС Акоп Аршакян чуть больше месяца назад, в частности, заявил, что он никоим образом не направлен против России, а послужит предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении.

Аршакян также подчеркнул, что процесс ратификации Римского статута начался гораздо раньше, чем было принято решение Международного суда в отношении президента России.