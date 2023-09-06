Супруга Пашиняна отправилась в Киев на саммит первых леди и джентльменов

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сегодня, 6 сентября примет участие в ежегодном саммите первых леди и джентльменов в Киеве, который проводится третий год подряд по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Информация об участии супруги армянского лидера опубликована на сайте саммита, передает Радио Азатутюн.

Со вступительной речью участников мероприятия поприветствует президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите принимают участие супруги лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран, высокопоставленные женщины-чиновницы Евросоюза, известные журналисты и актеры.

В этом году саммит посвящен ментальному здоровью, гости выступят во время панельных дискуссий.

Радио Азатутюн накануне стало известно, что Армения впервые после российского вторжения в Украину направила в эту страну гуманитарную помощь. Ожидается, что Анна Акопян сегодня в Киеве передаст эту помощь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте России и Украины.

Визит супруги Пашиняна в Киев проходит на фоне напряженных отношений между Ереваном и Москвой: в последние несколько дней все чаще звучат двусторонние обвинения. Одним из поводов для негодования России стало заявление Пашиняна о том, что «в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал и на заявление премьера Армении о том, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию и что Россия уходит из региона. Песков заявил, что Кремль не согласен с заявлениями Никола Пашиняна, в том числе с утверждением о провале миссии миротворцев в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала еще одну тему, способствующую напряженности между Ереваном и Москвой. Недавно правительство Армении направило в Национальное собрание на ратификацию Римский статут Международного уголовного суда, в феврале этого года выдавшего ордер на арест президента России. Представитель официальной Москвы сообщила, что они запросили у Еревана разъяснения и после ответа армянской стороны примут решение о дальнейших шагах.