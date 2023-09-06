Саломе Зурабишвили встретилась с Эмманюэлем Макроном

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Видео опубликовано в социальных сетях грузинского лидера.

Это – третья встреча Зурабишвили в рамках европейского турне, не одобренного правительством. Она уже провела переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» и правительство обвинили Зурабишвили в нарушении Конституции и объявили о запуске процедура импичмента президента.

«Мы приветствуем вас из Парижа, и я очень рада, что у меня состоялся очень полезный разговор с президентом Франции о нашей будущей кандидатуре на членство в ЕС», – сказала Зурабишвили после встречи с Макроном.

Президент Франции, в свою очередь, заявил, что обсудил с Зурабишвили «кандидатуру в ЕС, будущее страны и региона».

«Я также хочу выразить свою поддержку смелой борьбе за демократию, верховенство закона и за то, что я считаю будущим грузинского народа - по-настоящему европейский путь. Желаю вам удачи. Я продолжу поддерживать госпожу президента на этом пути в ближайшие дни, месяцы и годы, что очень важно для вас и для нас», – отметил Макрон.