В Абхазии собирают подписи против законопроекта об апартаментах

Акция сбора подписей против законопроекта об апартаментах проходит в Сухуми. Об этом сообщают абхазские телеграм-каналы.

По словам общественной активистки Асиды Кортуа, «закон об апартаментах – антинародный, угрожающий будущему народа Абхазии».

Ранее против инициативы, предложенной президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания, выступали абхазские политики, общественные деятели и молодежные активисты. Противники законопроекта считают, что речь идет о скрытой форме продаже недвижимости. Они говорят, что в Абхазии могут поселиться около 100 тысяч человек.