Вчера и сегодня в Абхазии обсуждают распространенную в соцсетях информацию об отставке министра иностранных дел Инала Ардзинба и сегодняшнее заявление МИДа о том, что никакой отставки не было. Одновременно на сайте президента Аслана Бжания появились указы об отставке руководителя администрации президента Джансуха Нанба и вице-премьера Сергея Пустовалова. За что отставили чиновников, никто не объясняет. Одну из освободившихся должностей тут же заместили предпринимателем Абесаломом Кварчия, который теперь будет возглавлять администрацию Аслана Бжания.

Вчерашний вечер и сегодняшний день ознаменовались обсуждением громких отставок. Абхазские телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что министр иностранных дел Инал Ардзинба написал заявление об отставке. Со ссылкой на сотрудников МИДа рассказывали о том, что Ардзинба собрал коллектив ведомства и объявил им, что покидает МИД.

В обсуждении этой новости поучаствовали многие пользователи. Одни сокрушались, что правительство покидает «молодой красивый и образованный парень, надежда всей Абхазии». Другие отмечали, что кроме самопиара министр ничем особенным не отличался. Была и третья версия, что Российская Федерация не может обойтись без такого умного человека, как Инал Ардзинба, и его снова зовут на службу в Россию.

На сайте rbk.ru опубликована информация об отставке Инала Ардзинба и о том, что он объявил о ней коллективу, но уже со ссылкой на собеседника ТАСС.

Не успели люди вволю откомментировать отставку, как поступило опровержение из Министерства иностранных дел. Пресс-служба ведомства очень скупо двумя предложениями проинформировала население страны о происходящем:

«Распространяемые сообщения о якобы отставке министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба не соответствуют действительности. Работа МИД Абхазии продолжается в штатном режиме».

Однако абхазские телеграм-каналы сообщили, что даже главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опровергла увольнение Инала Ардзинба. Дыма без огня, как известно, не бывает.

Тем временем, сегодня, 5 сентября, президент подписал другой указ – об освобождении Джансуха Нанба от должности руководителя администрации президента в связи с переводом на другую работу.

По поводу отставки этого чиновника в кулуарах звучат две основные версии. Первая: если Джансуха Нанба перекинут на должность вице-премьера, такое понижение позиции может означать, что он не оправдал доверия и не смог реализовать поручения президента Аслана Бжания по принятию закона об апартаментах и по передаче Госдачи в Пицунде в дар ФСО России. Вторая версия: если его вернут в Министерство по налогам и сборам, значит, он должен спасать бюджет, который может не справиться уже в следующем году с выплатой зарплат госслужащим. Впрочем, здесь большой простор и для разных других версий, гадать можно долго.

Согласно подписанному заявлению, указом президента освобожден от занимаемой должности вице-премьер Сергей Пустовалов. У него репутация «министра без портфеля», его отставка мало кого волнует и практически не обсуждается. Кто бы ни пришел вслед за Пустоваловым, скорее всего, это будет столь же незаметно и незначительно для страны.

Не все указы президента об увольнениях чиновников, есть и одно назначение. Руководителем своей администрации на этот раз он назначил предпринимателя и члена Общественной палаты Абесалома Кварчия.

Пресс-служба президента сообщила, что его указы не комментирует. Не комментирует их и сам президент. Руководство страны не намерено объяснять гражданам, за что оно увольняет или понижает в должности чиновников и какие надежды возлагает на предпринимателя в должности главы администрации президента.

Нам не удалось найти желающих прокомментировать ситуацию с отставками и назначением чиновников, все отказывались от этой обязанности. Большинство политиков и экспертов говорили, что все это – буря в стакане воды и комментировать тут нечего. А один из политологов, не пожелавший назвать свое имя, обозначил ситуацию так: «Они поворачивают гнилое яблоко, чтобы оно гнило со всех сторон равномерно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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