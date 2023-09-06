В Грузии снова меняется порядок избрания главы и членов ЦИК

Порядок избрания главы и членов ЦИК Грузии снова меняется. Парламентское большинство инициирует кворум в 3/5 голосов. Предлагается избирать председателя и т.н. «профессиональных членов» ЦИК 90 голосами вместо 76-ти. Согласно закону, они избираются сроком на пять лет, пишет SOVA.

Но в случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, парламент вернется к порядку избрания 76-ю голосами. Можно будет проголосовать по такой норме голосов дважды. Если не наберется и 76 голосов, тогда вопрос будет передан президенту Грузии - глава государства единолично решит, кто из представленных в списке кандидатов будет назначен на должности.

Однако глава государства по-прежнему не сможет сама выдвигать по своему усмотрению кандидатов на пост главы и членов ЦИК (поправка эта была внесена в мае 2023 года).

«Летом, когда была опубликована промежуточная оценка реализации плана из 12 пунктов, еврокомиссар по вопросам расширения выразил свое мнение касательно изменений, проведенных в избирательном законодательстве. В ближайший период Еврокомиссия должна представить предварительное заключение, мы не хотим, чтобы существовал хоть один вопрос - Грузия должна получить статус кандидата заслуженно и справедливо», - так депутат от «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе - инициатор законопроекта - пояснил необходимость планируемых изменений в избирательном законодательстве.

Проект закона будет принят парламентом в ускоренном порядке - в сентябре во всех трех чтениях.

Напомним, порядок избрания председателя и членов ЦИК Грузии был изменен в мае 2023 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект.