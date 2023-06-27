Правящая «Грузинская мечта» изменила процедуры избрания председателя и членов ЦИК Грузии. Теперь кандидаты будут отбираться и выдвигаться спикером парламента и избираться простым большинством законодательного органа, что фактически означает принятие решений одной партией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в «Избирательный кодекс», однако, по мнению наблюдателей, этого недостаточно. Оппозиция считает, что это шаг к фальсификации выборов 2024 года.

Напомним, согласно действующему Избирательному кодексу, председатель и члены ЦИК избираются парламентом по представлению президента. Если председатель ЦИК избран большинством не менее чем в две трети голосов от полного состава парламента (100 депутатов), срок его полномочий составляет пять лет, а в остальных случаях – шесть месяцев. Этот порядок был достигнут благодаря соглашению Шарля Мишеля. Механизм избрания председателя и членов ЦИК требует квалифицированного большинства в парламенте и основан на консенсусе и необходимости политических консультаций между партиями.

Однако власти посчитали, что необходимость консенсуса блокирует избрание важного органа, поэтому приняли поправки для упрощенного порядка формирования Избирательной комиссии.

Ожидаемо президент наложила вето на законопроект.

«Согласно действующей редакции, независимый и беспартийный чиновник, президент Грузии, объявляет конкурс и создает комиссию по отбору кандидатов. Президент предлагает парламенту установить планку в 90 голосов, которые будут необходимы для избрания председателя и членов ЦИК, как это произошло в случае с Народным защитником. Это обязательно для укрепления и сохранения доверия к выборам и Избирательной администрации», – говорится в заявлении президента Грузии.

В ответ «Грузинская мечта» устами ее председателя Ираклия Кобахидзе ответила, что в любом случае преодолеет президентское вето. По словам политика, «мы видим заинтересованность в искусственном создании кризиса в ЦИК».

«Нам нужно будет преодолевать вето во всех случаях, в том числе и по техническим причинам. Изменения в регламенте в связи с этой процедурой уже внесены. Поэтому, если вето не будет преодолено, то получится, что процедуры, по которой будут избраны председатель и члены ЦИК, просто не существует. Сейчас соглашение Шарля Мишеля не имеет для нас никакой ценности. Более того, принимая во внимание последние процессы, мы сказали, что в будущем никогда больше не будем вступать в такие переговоры (с оппозицией) и никогда не будем заключать соглашение, подобное соглашению от 19 апреля», – сказал Кобахидзе.

В оппозиции считают, что «Грузинская мечта» готовится к фальсификации выборов 2024 года. «Комплектование Центризбиркома партийными кадрами означает узурпацию власти», – заявила журналистам депутат от партии «За Грузию» Анна Бучукури.

«Эти поправки негативно влияют не только на ситуацию во внутреннем контексте. Мы также слышали резкие оценки от представителей Евросоюза по поводу этих изменений, и в условиях, когда мы находимся под пристальным наблюдением по прогрессу выполнения рекомендаций, действия власти являются еще одним деструктивным шагом в этом направлении», – сказала Бучукури.

«Институциональное реформирование ЦИК «Грузинской мечтой» означает шаг назад, что может отразиться на предоставлении нам статуса кандидата», – считает депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе.

«Одна из рекомендаций ЕС четко гласит, что в Грузии должна быть сформирована справедливая избирательная среда. Это означает наличие независимой ЦИК, избирательного кодекса и политической воли, проявленной «Грузинской мечтой», означает, что она готова провести честные выборы, которые выражают волю граждан Грузии. В этом контексте лишение президента его прав и понижение статуса ЦИК со стороны «Грузинской мечты» означает шаг назад по одной из 12 рекомендаций. Это, конечно, может отразиться на присвоении статуса кандидата», – подытожила Деканоидзе.

Наблюдатели опасаются, что президентское вето может оказаться малоэффективным. Оппозиционный заместитель председателя ЦИК, член «Лело» Георгий Сиоридзе напомнил, что предложение по сокращению квалифицированного большинства со 100 до 90 мандатов не соответствует ни соглашению Шарля Мишеля, ни рекомендации Венецианской комиссии.

«Хорошо, что президент видит угрозу в однопартийных выборах председателя и членов ЦИК, что, безусловно, понизит легитимность избирательной администрации и доверие к выборам, и предпринимает шаги в этом направлении. Однако, по моему мнению, для президента было бы важнее воспользоваться возможностью отослать проект поправок Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» располагает 76 голосами в парламенте, чтобы принять этот кодекс и преодолеть вето. Принятые «Мечтой» поправки прямо противоречат ряду предыдущих выводов Венецианской комиссии, и это является нарушением второго пункта 12 рекомендаций ЕС. Все еще есть шанс, что президент воспользуется этим рычагом давления, чтобы разоблачить попытку узурпации ЦИК одной партией», – заявил Георгий Сиоридзе.

Напомним, в конце декабря 2022 года парламенту не удалось избрать председателя ЦИК, ни один из выдвинутых президентом кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Согласно законодательству Грузии, временный глава ЦИК Георгий Каландаришвили продолжал исполнять обязанности председателя. Поэтому в большинстве решили, что избрание ЦИК простым большинством – 76 – устраняет необходимость в принятии решений на основе консенсуса и снижает риск поляризации.

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