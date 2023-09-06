Абхазский экономист, научный сотрудник Института экономики и права, бывший начальник управления экономики администрации президента Абхазии Ахра Аристава был одним из тех, кто участвовал в реализации программы кредитования абхазского бизнеса российскими банками. Он прокомментировал ситуацию с абхазским предпринимателем Отаром Какалия и его гостиничным комплексом «Гранд отель Сухум», который без согласия владельца выставила на аукцион в Москве кредитовавшая его российская инвесткомпания «ВЭБ Капитал».

– Ахра, известно, что «Гранд отель Сухум» будет выставлен на российский аукцион (право требования к его владельцу – прим. ред.) и что у этого отеля и у его хозяина возникли проблемы с банком, который его кредитовал. Поясните, пожалуйста, эту ситуацию, как вы ее понимаете и что там произошло?

Эта ситуация характеризует сложившиеся отношения между ныне действующей в Абхазии властью и администрацией президента Российской Федерации

– По соглашению двух президентов – на тот момент Рауля Джумковича Хаджимба, президента Абхазии, и Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, – о выделении кредитных ресурсов на реальный сектор экономики Республики Абхазия строился и кредитовался отель, который сейчас выставлен на аукцион. Есть информация о том, что отель выставлен на аукцион в связи с тем, что не погашена задолженность. И есть ответ владельца «Гранд отеля Сухум» о том, что ему вообще не было известно, что на него подали в суд в Москве. Эта ситуация характеризует сложившиеся отношения между ныне действующей в Республике Абхазия властью и администрацией президента Российской Федерации.

– Поясните, пожалуйста, Ахра, какие проблемы возникли между администрацией президента России и ныне действующей властью Абхазии?

– Как вы знаете, я тоже работал в администрации президента и знаю, что, поскольку этот проект курировался на самом высшем уровне, любые вопросы, связанные с реализацией этой программы, всегда были на контроле. И я, например, не понимаю, как могло случиться, что заемщик, гражданин Республики Абхазия, не знал, что на него в Москве банк подал в суд?

Что сейчас случилось? Я думаю, что это последствия того, что два президента четвертый год не общаются

Эта ситуация нездоровая и говорит о том, что плохое взаимодействие между администрациями. Эта программа курируется двумя президентами, вы можете себе представить, чтобы российский банк, зная, что она курируется на самом высшем уровне, вдруг подал в суд, так не бывает! Проблемы с этими финансовыми ресурсами всегда возникали уже на стадии подачи заявок нашими заемщиками. Тот же «Гранд отель Сухум» Какалия, по нему были договоренности, что кредит выдается до пяти лет с правом продления до 10 лет. 10 лет еще не прошли. Я не знаю подробности, но важно одно: эти проекты курировались высшим политическим руководством двух стран, и всегда все вопросы снимались. Руководству России было понятно, что эти кредиты рискованные, и они всегда шли навстречу, по крайней мере, когда мы работали. Когда мы обращались или Рауль Джумкович (Хаджимба), или министры обращались, российская сторона всегда шла навстречу. Что сейчас случилось? Я думаю, что это последствия того, что два президента четвертый год не общаются. Вот что случилось.

– Какие банки были в программе кредитования?

– Там были три российских банка – ВЭБ, Россельхозбанк и ВТБ. Руководство банков посещало Абхазию, я лично тоже с ними встречался. Они прекрасно знали, что их кредиты будут направлены на поддержку реального сектора экономики и что наши предприниматели не столь опытные, что могут быть проблемы. Однако нынешняя власть в Республике Абхазия пошла другим путем.

– Каким?

Вот последствия той политики, когда ставка на иностранных олигархов, а малый и средний бизнес власти вообще не интересен ни в каком виде. В итоге экономика проседает

– Вы же слышали, что они подписали соглашение о взаимном признании судебных решений между Россией и Абхазией. Программы поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии свернуты, президенту страны интересны только крупные иностранные инвесторы, а малый и средний абхазский бизнес вне его интересов. Фактически наш национальный бизнес оказался без поддержки и без защиты. Четвертый год у нас производство собственной продукции не растет, а в денежном выражении она вообще обесценилась. Представьте себе 7 млрд рублей несколько лет назад и 7 млрд рублей сейчас – это же разные по покупательной способности цифры! Экспорт не растет. Вот последствия той политики, когда ставка на иностранных олигархов, а малый и средний бизнес власти вообще не интересен ни в каком виде. В итоге экономика проседает. Помните, как они лихо в четыре раза подняли тарифы на электроэнергию? Но они не учли один факт: бизнес ориентируется на власть, и сегодня цены на все услуги, особенно те, без которых не может обойтись человек, выросли в два, а по некоторым позициям и в три раза. Вот какие последствия политики ныне действующей власти. Я абсолютно не удивляюсь тому, что наш гражданин остался без защиты государства, притом что именно государство пригласило его принять участие. Это был эксперимент, и он не должен быть пострадавшей стороной. Если бы нынешняя власть пошла по пути реформ, уже сегодня была бы капитализация банков, и можно было перекредитовать Какалия. Наш банк отдал бы долг российскому банку, а Какалия выплачивал бы кредит уже абхазскому банку. Но даже по этому пути ныне действующая власть не пошла. Вот что происходит!

– Министром юстиции уже подписано соглашение о взаимном признании судебных решений, теперь оно должно быть ратифицировано в парламенте. Как оно отразится на такой ситуации, как с абхазским предпринимателем Отаром Какалия, когда российский банк подал на него в Арбитражный суд и тот принял решение, о котором абхазский предприниматель понятие не имел и его никто не извещал об этом? Какие последствия может иметь ратификация закона о взаимном признании судебных решений?

– Насколько мне известно, у депутатов разное мнение по поводу этого соглашения. Ситуация с Какалия показывает, что ни наши граждане, ни Республика Абхазия к таким соглашениям не готовы. Такое соглашение вряд ли будет ратифицировано парламентом на данном этапе. Другой вопрос: я не знаю, на что рассчитывали юристы российского банка. Дело в том, что мне не представляется возможным исполнение этого решения. Если новый владелец заплатил, как он собирается здесь вступить в свои права? Согласно абхазскому законодательству, новый владелец не сможет это осуществить, и у нашего Министерства юстиции тоже не будет оснований менять владельца в реестре. Это односторонние действия, и я пока не вижу, какие последствия могут быть для юридического лица – владельца «Гранд отеля Сухум» Какалия.

– Насколько мне известно, проект Отара Какалия не единственный инвестиционный проект, были и другие. Расскажите, пожалуйста, какие еще были проекты? Сколько их было вообще и, по-вашему, что ждет остальных абхазских предпринимателей?

Насколько мне известно, у всех есть задолженности. Вполне возможно, что российские банки и далее будут подавать в суды, и последствия будут нехорошие для граждан и для экономики Республики Абхазия

– Все проекты были реализованы, все кредитные ресурсы были потрачены по целевому назначению, кроме одного проекта, он был неудачный, это было связано с тем, что не было поставлено перерабатывающее оборудование для предприятия. Все остальные проекты работающие. Всего их было девять. В целом, хоть и с нарушением сроков, люди свои планы реализовали, хотя они не обладали необходимым опытом. Российские банки работают по мировым стандартам, они требуют наличия ежедневного плана работы. Наш абхазский бизнес никогда так не работал, он всегда работал по квартальным планам. Насколько мне известно, у всех есть задолженности. Вполне возможно, что российские банки и далее будут подавать в суды, и последствия будут нехорошие для граждан и для экономики Республики Абхазия. Дело в том, что мы эту программу задумывали с целью создания национального класса собственников. Эта программа постоянно нуждается во внимании, и государство должно выполнять это. Нужна нормативная база и постоянная поддержка. А если вы не поддерживаете местных предпринимателей, если вы их игнорируете, особенно на международном уровне, то наши люди попадут в беду, никакого класса собственников у нас не будет и национальной экономики тоже не будет. И это в принципе укладывается в логику и политику ныне действующего президента. Но он все время говорит об иностранных инвесторах, их имена мы тоже слышим от президента, он все время говорит о богатых людях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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