Программа поддержки абхазских предпринимателей и финансирования их бизнес-проектов лопнула как мыльный пузырь, таково мнение абхазского предпринимателя Отара Какалия. Стало известно, что кредитовавший его российский банк подал на него в Арбитражный суд и выставил на аукцион построенный им на заемные средства «Гранд отель Сухум», не известив об этом. В интервью «Эху Кавказа» Отар Какалия рассказал о взаимоотношениях с банком, действия которого он назвал попыткой рейдерского захвата.

На набережной Сухума недалеко от Красного моста абхазский предприниматель Отар Какалия построил и запустил гостиницу «Гранд отель Сухум». Этот инвестиционный проект в рамках межгосударственной программы кредитовала дочка российского Внешэкономбанка – ООО «ВЭБ Капитал». На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что «ВЭБ Капитал» выставил на аукцион права требования к ООО «Гранд отель Сухум 2», на балансе которой находится одноименный гостиничный комплекс. Эта информация была размещена на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Аукцион должен состояться 10 октября. Начальная стоимость – 432 млн рублей.

Также стало известно, что в начале этого года «ВЭБ Капитал» обратился в Арбитражный суд Москвы для взыскания с ООО «Гранд отель Сухум 2» 371 млн рублей.

Представитель российского банка похитил средства и скрылся

Абхазский предприниматель Отар Какалия является собственником гостиницы «Гранд отель Сухум» и владельцем компании ООО «Гранд отель Сухум 2». Он прокомментировал «Эху Кавказа» историю своего объекта. Оказалось, что ни об аукционе, ни об обращении российского банка в Арбитражный суд Москвы он ничего не знал, никто не известил его об этом.

Отар Какалия рассказал, как складывались у него отношения с кредитовавшим его банком «ВЭБ Капитал»:

«На одном из этапов реализации проекта в 2018 году банк, вопреки условиям договора о кредитном займе, вдруг выдвинул требование о необходимости смены гендиректора нашей компании на представителя банка-кредитора. Мотивировали они это решение необходимостью контроля за движением финансов. Естественно, мы ответили отказом, потому что у нас были свои опасения на этот счет. После того, как мы отказали, банк прекратил начатое двумя годами ранее финансирование. На тот момент отель был на 85% готов, и действия банка остановили строительство объекта. Пауза в строительстве затянулась на семь месяцев, после чего банк выдвинул новое требование: передать весь денежный займ в сумме 62,5 млн рублей их генподрядчику».

Генподрядчик российского банка, по словам Отара Какалия, похитил средства и скрылся:

«Нам было сказано, что финансирование возобновится, если мы возьмем генподрядчиком предлагаемых банком людей. Мы были категорически против стороннего подрядчика, но в связи с тем, что на то время в данном процессе принимал участие чиновничий аппарат как со стороны Абхазии, так и со стороны России, это нас обнадеживало и, казалось, должно было обезопасить риски, поэтому мы согласились с требованием банка. Наше согласие было обусловлено тем, что простаивание объекта увеличивало еще больше процентную нагрузку. Для информации: ежегодная выплата так называемого льготного финансирования составляла более 32 млн рублей банку. Банк представил своего генподрядчика в лице ООО «Феррастрой» и продолжил финансирование. Через несколько месяцев выяснилось, что из денег, перечисленных генеральному подрядчику, пропало более 22 млн рублей. Нами было инициировано разбирательство в августе 2018 года. Банковский генподрядчик перестал выходить на связь, и мы вынуждены были обратиться с иском в суд. Вынесенные судебные решения обязывают генподрядчика вернуть украденные средства. Но до сих пор судебные исполнители не могут взыскать сумму, поскольку генподрядчик покинул территорию Абхазии».

Программа льготного кредитования абхазского бизнеса

Руководство ООО «Гранд отель Сухум 2» обратилось в Генеральную прокуратуру Абхазии с заявлением о возбуждении уголовного дела против генподрядчика, и прокуратура после проведения проверки возбудила уголовное дело. В результате объект, открытие которого планировалось на 30 сентября 2018 года, остался недостроенным. С 2018 года по 2022 год, говорит Отар Какалия, были безуспешные обращения в различные инстанции России и Абхазии и безрезультатные попытки разрешить возникшие проблемы с банком.

Чтобы понять суть дела, считает Какалия, необходимо вернуться назад в 2015 год, когда была объявлена программа льготного кредитования абхазского бизнеса российскими банками. На тот момент уже был построен каркас пятиэтажного здания отеля, необходимы были средства для внутренней отделки и оснащения здания оборудованием:

«Наш объект был выбран как соответствующий данной программе и отправлен в Москву для дальнейшего финансирования. Наша команда, принимая решение об участии в этой программе, рассчитывала на определенные преференции как со стороны банка, так и со стороны чиновничьего аппарата. И, действительно, на начальном этапе возникавшие проблемы снимались оперативно представителями России и Абхазии. После того, как мы остановились, видя, что нам банк не оказывает поддержку, мы самостоятельно в 2022 году изыскали финансирование и открыли объект. Все эти годы, с 2018-го по 2022-й, наша компания обслуживала и сохраняла незавершенное строительство, чтобы оно не испортилось. 10 июня 2022 года объект был запущен, о чем мы уведомили банк и сообщили о нашей готовности обслуживать займ. Одновременно мы обратились с просьбой рассмотреть вопрос о реструктурировании нашего займа. Никакого ответа не последовало».

Владелец «Гранд отель Сухум» не собирается продавать свои активы

Что касается выложенной в интернете информации о продаже права требования к объекту «Гранд отель Сухум» со стороны ООО «ВЭБ Капитал», то Отар Какалия назвал ее «очередной мошеннической схемой российского банка». Заведомо зная, что владельцы «Гранд отеля Сухум» не продают никакие активы, российский банк тем не менее выкладывает информацию о продаже на свою площадку. Какалия уверен, что, если даже кто-то и купит этот актив, в результате он ничего не получит:

«Владельцы «Гранд отеля Сухум» не собираются продавать ни сам долг, никакие активы объекта, поэтому мы не рекомендуем кому-либо покупать что-либо из того, что выкладывает от своего имени или от нашего имени сам ВЭБ. Мы со своей стороны выполнили свои обязательства в полном объеме, преодолев препятствия, созданные генподрядчиком и самим банком. Мы прекрасно понимаем внешнеполитический аспект реализации данного проекта, и никогда не ставили вопрос о возмещении нам упущенной выгоды, возникшей в период с 2018 по 2022 год, а это более 300 млн рублей. К большому сожалению, благие намерения руководства Российской Федерации в оказании помощи развитию бизнеса в Абхазии размываются недобросовестными исполнителями разного уровня, доказательством этому сейчас является история нашего объекта».

Вся льготность проекта лопнула как мыльный пузырь

Отар Какалия предупреждает, что ни у кого не должно быть иллюзий в том, что они купят в Москве по левой схеме абхазский объект и здесь их встретят с цветами, чтобы передать права владения. Он ставит вопрос о действиях абхазского руководства:

«Какие рычаги будет использовать правительство Абхазии для защиты абхазского бизнеса? Мы придерживаемся мнения, что такого рода случаи создают крайне неблагоприятный, недружеский фон взаимоотношений. Хотелось бы обратить внимание: там речь идет о том, что аукцион рассчитан на снижение стоимости. Так в чем логика банка? Мы банку предлагали реструктурировать и оплачивать весь займ. Посторонним людям они готовы продать дешево, а нам они даже реструктурировать не хотят. Понятно становится намерение самого банка-кредитора. Банк использовал все эти годы нас, чтобы построить прекрасный объект, затем на определенном этапе они остановили финансирование, прислали сотрудников, которые украли половину нашего займа, выданного ими же, умышленно создали проблему, а затем пытаются выставить нас на аукцион. К концу реализации этого проекта весь объем льготности всех программ лопнул как мыльный пузырь. Мы уже более чем уверены, что данная программа не была нацелена со стороны российских банков на поддержку местного абхазского бизнеса».

«Это не что иное, как попытка рейдерского захвата готового абхазского бизнеса, такого еще не было в истории Абхазии и впервые стало возможным почему-то именно сейчас», – подвел итог предприниматель.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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