Премьер Грузии летал чартером в Европу вместе с сыном, оттуда – в США

В департаменте стратегических коммуникаций правительства Грузии заявили, что премьер Ираклий Гарибашвили в августе текущего года побывал в США вместе с сыном не за счет госбюджета. При этом в заявлении указано, что глава правительства вылетел в Штаты чартерным рейсом.

Сюжет о поездке премьера готовит оппозиционный телеканал «Пирвели». Он выйдет в эфир вечером 9 сентября.

Как сообщалось ранее, сын Гарибашвили поступил в Пенсильванский университет. Отец отправился в США, чтобы поддержать его в связи с началом учебного года.

Кто именно оплатил поездку, руководитель департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани не указывает.

«Некоторые СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что в августе премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился в США вместе с сыном, который начинал учебный год в Пенсильванском университете. Они ищут новый скандал, но, как и в других случаях, здесь нет ничего скандального. Каждый человек имеет желание и право быть рядом со своим ребенком в такое важное время. Тем более, что не был нарушен закон, не были потрачены государственные средства.

В августе текущего года премьер-министр находился с частным визитом в США, и его поездка, а также чартерный (коммерческий) рейс или какие-либо другие расходы не были оплачены из государственного бюджета», – написала в соцсети Гиоргобиани.

Она предложила журналистам дождаться декларации, которую Гарибашвили сдаст в будущем году, где, по её словам, будут отражена и информация о его поездке в США.

Позже в департаменте стратегических коммуникаций правительства Грузии дополнительно сообщили, что премьер Гарибашвили отправился чартерным рейсом в один из европейских городов, а оттуда в США – коммерческим рейсом.

«Премьер-министр во время официальных и деловых, а также частных визитов совершает поездки в США регулярными коммерческими рейсами различных авиакомпаний», – заявили в правительстве.

17 декабря 2022 года Нунука Тамазашвили, жена Ираклия Гарибашвили, сообщила в социальной сети о том, что их сын Николоз Гарибашвили будет учиться в Пенсильванском университете в США. Университет был основан в 1740 году Бенджамином Франклином.