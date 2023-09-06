Президент Саломе Зурабишвили продолжает европейское турне на фоне угроз импичмента со стороны «Грузинской мечты». Дипломатической победой над правительством назвали оппоненты власти ее встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но в правящей силе, тем не менее, не отказываются от своих планов отстранить президента от должности из-за ее самовольной поездки в Европу. На непримиримую риторику власти в адрес президента и оппозиции не повлиял даже запланированный на завтра первый визит в Тбилиси Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По всей видимости, президент Саломе Зурабишвили решила основательно потрепать нервы «Грузинской мечте». Шлет привет не просто из Парижа, а с Елисейских полей. На фоне Елисейского дворца и рядом с его нынешним хозяином, президентом Эммануэлем Макроном.

«Мы приветствуем вас из Парижа, и я очень рада, что у меня состоялся очень полезный разговор с президентом Франции о нашей будущей кандидатуре на членство в ЕС. Он сам скажет нам пару слов», – сказала Зурабишвили, уступив слово французскому коллеге. Подтвердив, что речь на встрече шла о статусе кандидата в ЕС, «будущем страны и региона», президент Макрон продолжил:

«Я также хочу выразить свою поддержку смелой борьбе за демократию, верховенство закона и за то, что я считаю будущим грузинского народа - по-настоящему европейский путь. Желаю вам удачи. Я продолжу поддерживать госпожу президента на этом пути в ближайшие дни, месяцы и годы, что очень важно для вас и для нас», – отметил Макрон.

Приветствие президента Зурабишвили из Парижа для многих оказалось сюрпризом, а для «Грузинской мечты» не очень большим. От нее не было вестей целых четыре дня, с тех пор как она, вопреки отказу правительства, 31 августа отправилась в Европу для встреч с президентом Германии Штайнмайером, а первого сентября и с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. С одной целью – лоббировать предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС.

В «Грузинской мечте» европейскую самоволку президента расценили как «демонстративное нарушение Конституции Грузии». Еще накануне председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе сообщил, что почти собраны необходимые 50 подписей депутатов для инициирования процесса импичмента, «и максимум в понедельник» дело направят в Конституционный суд для вынесения вердикта – нарушила или нет президент главный закон страны, чтобы потом вынести вопрос на голосование в парламенте. В правящей силе убеждают, что президент Зурабишвили «заодно с радикальной оппозицией», а значит – против предоставления Грузии статуса кандидата. Этим, а также жесткой критикой президента в адрес правительства объяснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили свой отказ главе государства в зарубежных визитах до конца года.

«Каждый должен оставаться в конституционных рамках», – заявила глава парламентского комитета по вопросам Евроинтеграции Мака Бочоришвили, явно не воодушевленная встречей президента Зурабишвили с президентом Макроном. Не впечатлили ее и слова поддержки в адрес Грузии президента Макрона, страны, которая больше известна скептической позицией в вопросе к дальнейшему расширению ЕС. Депутат Бочоришвили упрекнула президента Зурабишвили не только в нарушении Конституции, но и в том, что та не проронила ни слова, когда в Европарламенте была принята критическая резолюция. В этой резолюции Бидзину Иванишвили упомянули как олигарха и виновника в откате от демократии в Грузии и в ней же призвали освободить из соображений гуманности бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Ту активность, которую вы сейчас наблюдаете, важнее было проявить тогда, когда Европарламент принимал абсолютно неоправданные и необоснованные резолюции по Грузии, что действительно негативно повлияло на процесс предоставления статуса кандидата (в июне 2022 года)», – завила Мака Бочоришвили журналистам. А ее коллега Гиви Миканадзе, глава комитета по вопросам образования и науки, пояснил представителям СМИ, что слова поддержки президента Франции не были адресованы лично Саломе Зурабишвили:

«Они (европейские лидеры) заявляют о поддержке не каких-то конкретных лиц, они выражают поддержку европейской интеграции страны. Они не поддерживают одно лицо, они поддерживают всю страну, ее общество, граждан, власть».

В оппозиции убеждены, что власть наказывает Саломе Зурабишвили из-за ее лоббирования процесса европейской интеграции страны, а инициирование импичмента также является попыткой перекрыть другие важные проблемы внутри страны, что льет воду на мельницу Москвы. У многих не оправдались слабые, но все-таки ожидания, что власть хотя бы в эти дни смягчит риторику против Запада и политических оппонентов, а именно в преддверии визита Верховного комиссара по внешней политике и безопасности ЕС Жозепа Борреля. Его двухдневный визит начинается завтра, 7 сентября, и, увы, как отмечает беспартийный депутат Теона Акубардия, власть встречает высокого гостя в незавидной ситуации:

«До декабря, когда будет окончательный ответ по поводу статуса, этот визит – очень важный политический сигнал. Господин Боррель, видимо, лично хочет ознакомиться с ситуацией на месте и по вопросу выполнения 12 рекомендаций, и в целом по вопросам региональной безопасности. Жаль, что мы встречаем гостя такого высокого ранга с плохим контекстом – «Грузинская мечта» затеяла импичмент президента, что европейских партнеров сбивает с толку в понимании того, чего на самом деле добивается правительство «Грузинской мечты».

Поддержкой президента Саломе Зурабишвили высокопоставленным европейским чиновником многие расценили тот факт, что по приезде в Тбилиси у Борреля первая встреча состоится с президентом и уже после нее – с представителями власти. И им, как предполагали критики сегодня, предстоит тяжелый разговор с еврокомиссаром Боррелем, в том числе и по оставшимся 9 из 12 невыполненных пунктов. Для выполнения этих пунктов практически уже не осталось времени – еврокомиссия оценит выполнение заданий Грузией в октябре, а в конце года, опираясь на эту оценку, свое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата уже примут лидеры 27 европейских стран.

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