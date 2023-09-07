Осетинским бойцам на фронт направят «Нивы» и гуманитарный груз

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия направят гуманитарный груз осетинским бойцам, воюющим в Украине на стороне России. Об этом сообщил помощник югоосетинского лидера Алан Плиев.

«Мы находимся на постоянной связи с нашими бойцами и сейчас они остро нуждаются в транспорте. Поэтому мы направляем им шесть автомобилей «Нива», которые мы дополнительно загрузим предметами первой необходимости», – сказал Плиев.

По его словам, югоосетинский президент Алан Гаглоев «с особым вниманием» относится к нуждам участников т.н. «специальной военной операции».

«Мы все ждем их скорейшего возвращения домой с победой», – добавил Алан Плиев.

Осетинские бойцы принимают участие в войне как в составе Вооруженных сил России, так и в составе добровольческих батальонов. По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 30 уроженцев Южной Осетии.