Президент Грузии: Евросоюз - наша единственная перспектива, я защищаю Конституцию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением к гражданам Грузии и заявила, что Евросоюз - единственная перспектива Грузии и что она защищает Конституцию страны.

«Сегодня хочу обратиться к вам, общество Грузии, поскольку я подотчетна только перед вами, поскольку вы избрали меня. И я чувствую в отношении этого выбора очень большую ответственность. Я знаю, что вы выбрали меня из-за того, кто я и кем я была всю свою жизнь - сторонником Европы, европейского будущего Грузии, частично европейкой. Это - те данные, ради которых вы сделали свой выбор. И я перед этим выбором обязана отчитываться.

Я знаю, какого будущего желаете вы для Грузии, какого будущего желает новое поколение, молодежь, знаю, что решение всех проблем, перед которыми сегодня стоит страна, будь то коррупция или утечка людей из страны, бесконтрольный въезд граждан России в страну, - все это будет, быть может, не решено, но улажено шаг за шагом, когда мы присоединимся к Евросоюзу - это наша единственная перспектива.

Поэтому я никуда не ухожу, мечту о моей отставке все, думаю, должны позабыть. Я там, где я есть, но я буду присутствовать везде, куда должна буду направиться. Потому, что это - мое высшее обязательство перед Конституцией. И если что, я защищаю Конституцию этой страны, поскольку я дала клятву на дне моей инаугурации как президент Грузии, и буду верна этой клятве до конца», - цитирует заявление Зурабишвили SOVA.