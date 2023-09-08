Грузия просит ЕС использовать в документации термин «оккупация»

Власти Грузии просят Евросоюз использовать термин «оккупация» в документах, касающихся Абхазии и Южной Осетии. Об этом спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил после встречи с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Мы говорили о ситуации в регионе с точки зрения безопасности, подчеркнули, что нам важно, хотя бы сейчас, вместо различной терминологии закрепить в документах Евросоюза термин «оккупация» в отношении Абхазии и Цхинвальского региона. Важно дать всему свое имя. К сожалению, в документах ЕС эти части территории Грузии не упоминаются как оккупированные регионы. В этой связи важно, чтобы мы почувствовали правильную оценку со стороны Евросоюза», – сказал Папуашвили.

По словам спикера парламента, на встрече с Боррелем обсуждались различные вопросы, в том числе европейская перспектива Грузии.

Боррель прибыл в Тбилиси накануне. Он уже провел встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, главой МИД Ильей Дарчиашвили и депутатами парламент. Политик также посетит разделительную линию и встретится с представителями Миссии наблюдателей ЕС, которая была развернута в Грузии 15 лет назад.