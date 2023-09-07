Тбилиси встречает важного гостя из Брюсселя. Со своим первым официальным визитом прибыл Верховный комиссар по вопросам внешней политики и безопасности ЕС Жозеп Боррель. И власти, и оппозиция придают этому событию особую значимость, поскольку уже через несколько месяцев Евросоюз должен решить, предоставлять ли Грузии статус кандидата. Однако атмосферу визита явно омрачает противостояние «Грузинской мечты» и президента Саломе Зурабишвили.

«Мы встречаем господина Борреля, гордо выпрямившись», – убеждал министр иностранных дел Илья Дарчиашвили журналистов в тбилисском аэропорту за несколько минут до прибытия Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля:

«У нас будет возможность уже в Грузии детально поговорить с ним о той огромной проделанной нами работе, которая касается исполнения 12 рекомендаций».

Усомнившимся в этом журналистам министр Дарчиашвили посоветовал дождаться октября, когда будет обнародована окончательная оценка Еврокомиссии по выполнению этих 12 пунктов. По промежуточной оценке Брюсселя выполнены пока только три. Но это не смущает представителей власти, министра Дарчиашвили в том числе. Он сосредоточился на первом пункте – «о деполяризации». По его словам, власть сделала все, чтобы разрядить напряженную политическую ситуацию в стране, но «другие участники данного процесса этого не захотели». И уже направляясь к приземлившемуся самолету, чтобы встретить Жозепа Борреля, Илья Дарчиашвили сказал:

«Мы говорим, что в вопросе 12 рекомендаций наша страна чувствует себя довольно уверенно».

В течение всего дня представители «Грузинской мечты» напоминали, что Грузия заслуживает статус кандидата, уходя от предположений о том, что в ходе визита Борреля им придется услышать недовольство Брюсселя. Поводов для него немало. Грузия не присоединилась к западным санкциям против России, возобновила авиасообщение с Москвой, решила стать стратегическим партнером Пекина. Впрочем, генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе не видит причин для недовольства:

«Мы абсолютно открыто и прозрачно заявили, что не присоединяемся к санкциям. Мы исходим из интересов нашей страны, чтобы в стране были мир, экономическое развитие и достаток, и чтобы это отразилось на жизни каждого нашего гражданина».

Визит высокого европейского гостя не заставит правящую силу отказаться от планов импичмента президенту Саломе Зурабишвили – это дал понять сегодня Мамука Мдинарадзе, лидер фракции «Грузинская мечта». Видимо, для подтверждения сплоченности парламентского большинства он сообщил, что для иска в Конституционный суд уже собраны гораздо больше необходимых 50 подписей:

«80 (из 84) подписей собрано, подписали все, кто физически находится здесь. В этом вопросе парламентское большинство едино. Морально-политическая сторона вопроса состоит в том, что президент, которая заявляет, что ее страна ни в прошлом году не заслуживала статуса, ни сейчас, не должна просить от правительства согласия представлять его за рубежом. В Конституции написано, что это не ее дело».

Такие заявления вызвали возмущение в оппозиции. Депутат Ана Нацвлишвили из «Лело» посоветовала властям:

«Грузинская мечта» хочет переключить все внимание на информационную грязь. Чем тратить время на импичмент, я советую им сесть и написать законодательные пакеты для выполнения 12 пунктов».

Депутат «Нацдвижения» Ана Цитлидзе в свою очередь пообещала, что в ходе встречи с Верховным комиссаром Боррелем ее партия постарается исправить ситуацию:

«Наше главное послание будет состоять в том, что Грузия должна получить статус кандидата. Несмотря на то, что «Российская мечта» всячески будет препятствовать этому».

Не исключено, что одним из требований Борреля будет и приостановка процедуры импичмента, надеется депутат Роман Гоциридзе из политической группы «Еврооптимисты». Другой ее представитель Хатия Деканоидзе обратила внимание на другой аспект визита:

«Это последнее предупреждение грузинской власти и последняя попытка получить информацию о ходе выполнения 12 рекомендаций, каков прогресс. Но мы знаем, что этого прогресса нет».

Прогресса оппозиция не сулит правящей силе и в вопросе импичмента президенту. Если Конституционный суд и установит нарушение президентом Основного закона, оппозиция не намерена помогать «Грузинской мечте» недостающими голосами для импичмента.

Сама Саломе Зурабишвили, вернувшаяся в Тбилиси из Европы после встреч с президентами Германии и Франции, а также председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, по этому вопросу комментариев не делает. Ее дипломатической победой и ответом властям можно считать то, что она в ходе этих встреч заручилась поддержкой европейских лидеров – как личной, так и в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата.

Многие наблюдатели полагают, что ответ Брюсселя все-таки будет положительным – несмотря на антизападную риторику власти, ее сближение с Россией и интригу с импичментом президенту. Аналитик из Института политики Грузии Нино Самхарадзе объясняет не планировавшийся заранее визит Борреля желанием прояснить «неувязки» грузинских властей в отношениях с ЕС:

«Думаю, в первую очередь Боррель ищет ответа на вопрос: «какие силы могут сбалансировать неевропейские действия правительства, его отклонение от евроинтеграции. Я уверена, такое отклонение в ЕС, несомненно, видят. Потому их и интересует, как эту девиацию можно сбалансировать в случае предоставления статуса кандидата. Ведь статус кандидата – это очень высокий статус. В этом же ключе, я надеюсь, Боррель на встрече с правительством очень внятно и четко даст им понять, что такая политика рискованна, все и так висит на волоске, и я, зная профессионализм и дипломатичность Борреля, надеюсь, что его разговор в непосредственной атмосфере с правительством окажется успешным».

Несмотря на дефицит политической культуры и навыков конструктивного сотрудничества между партией власти и оппозицией, Нино Самхарадзе и многие другие рассчитывают, что в этот значимый для страны момент политическая элита сможет объединиться. Или хотя бы по отдельности убедят высокопоставленного европейского чиновника, что Грузия действительно стремится в ЕС, и даже с учетом невыполненных заданий стране жизненно важно получить статус кандидата. Для донесения этого сигнала до Жозепа Борреля бывший Народный защитник Нино Ломджария решила создать общественную платформу «Европейская орбита Грузии» и пригласила всех сторонников евроинтеграции Грузии на мероприятие «За статус Евросоюза».

Встреча с представителями гражданского сектора также значится в завтрашней повестке дня Верховного комиссара Жозепа Борреля. Перед этим он увидится с президентом, с премьер-министром, парламентским большинством и оппозицией, а также с Миссией наблюдателей ЕС, которая развернута в Грузии уже 15 лет, посетит разделительную линию.

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