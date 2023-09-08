Боррель назвал тему импичмента президента Грузии «риском»

Находящийся в Тбилиси с официальным визитом Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал тему импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили «риском, который еще более обострит ситуацию и усилит поляризацию».
«Все (государственные) институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути. У Грузии есть потенциал для этого, она добилась успеха в этом процессе. У вас сильная администрация. У вас динамичный гражданский сектор, вам необходимо сотрудничать в этот исторический момент», – сказал Боррель на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
Он также раскритиковал власти Грузии за возобновление авиасообщения с Россией.
Говоря о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, европейский политик отметил, что страна выполнила три рекомендации, ей предстоит выполнить еще девять.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, считает, что «основная часть рекомендаций в значительной мере выполнена».
- Правящая партия «Грузинская мечта» ранее сообщила, что собрала 80 подписей депутатов, чтобы направить их в Конституционный суд для начала процедуры объявления президенту Саломе Зурабишвили импичмента. В партии власти считают, что Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства.
- Для объявления импичмента президенту Грузии требуется согласие 100 депутатов парламента. На сегодняшний день в парламенте Грузии, состоящем из 150 членов, насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию - 56.
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