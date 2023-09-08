Боррель назвал тему импичмента президента Грузии «риском»

Находящийся в Тбилиси с официальным визитом Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал тему импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили «риском, который еще более обострит ситуацию и усилит поляризацию».

«Все (государственные) институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути. У Грузии есть потенциал для этого, она добилась успеха в этом процессе. У вас сильная администрация. У вас динамичный гражданский сектор, вам необходимо сотрудничать в этот исторический момент», – сказал Боррель на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Он также раскритиковал власти Грузии за возобновление авиасообщения с Россией.

Говоря о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, европейский политик отметил, что страна выполнила три рекомендации, ей предстоит выполнить еще девять.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, считает, что «основная часть рекомендаций в значительной мере выполнена».