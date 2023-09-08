Ардзинба: Абхазия может оказаться «на обочине геополитики»

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал тему развития экономических отношений между Россией и Грузией.

«Сегодня товарооборот между ними составляет 2.5 млрд долларов. Сколько будет завтра с учетом запуска авиасообщения и безвизового режима? Все это будет существенно влиять на нас и на нашу внешнюю политику. Мы должны быть конкурентноспособны, иначе окажемся на обочине геополитики», – сказал Ардзинба на встрече с активом Гульрипшского района.

По его словам, грузинская диаспора России ведет активную работу по продвижению гуманитарных, экономических и политических интересов Грузии в России.

«Мы не должны проиграть эту конкуренцию. Для этого необходимо работать эффективно, слаженно и динамично. Мы не имеем права на низкую конкурентоспособность. В очередной раз мы находимся на исторической развилке. Сегодня решается, каким будет завтра наше государство», – отметил политик.

Ардзинба прокомментировал и тему передачи России госдачи в Пицунде. Он говорит, что «информационное сопровождение рассмотрения вопроса» нанесло ущерб абхазо-российскому диалогу. А Россия, по его словам, – «ядро внешней политики» Абхазии.

«Потеряем отношения с Россией – потеряем нашего главного союзника и мировую державу», – отметил глава абхазского ведомства.

Он также сказал, что Абхазии необходимо думать о новых источниках экономического роста. Ардзинба призвал к поддержке президента Аслана Бжания в этом вопросе, передает медиацентр абхазского МИДа.