Стихия в Гурии: спасатели нашли тело еще одного подростка

В зоне стихии в Гурии спасатели нашли тело еще одного подростка. Об этом сказано в заявлении МВД Грузии. По информации СМИ, третий погибший - ученик 7-го класса из села Джиханджири Ланчхутского муниципалитета.

«На данном этапе около 50 граждан были переведены из зоны бедствия в безопасное место. Были найдены три тела, в том числе двух подростков. Темур Мгебришвили, начальник Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, остается в зоне бедствия и координирует работу штаба по чрезвычайным ситуациям. В регионе Гурия мобилизованы силы, тяжелая техника, плавучие средства и группа кинологов из соответствующих подразделений Министерства внутренних дел. В зоне бедствия ведется наблюдение с помощью специальных беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении ведомства.

Глубокие соболезнования семьям погибших в результате стихии в Гурии выразил и премьер-министр Грузии.

«Государство делает все, чтобы помочь пострадавшим, все государственные органы полностью мобилизованы, ведутся активные спасательно-поисковые мероприятия», - сказано в заявлении администрации правительства.

7 сентября в результате ливневых дождей был затоплен регион Гурия, пишет SOVA. Из-за обильных осадков повысился уровень воды в русле рек, произошел сход оползня, повреждены жилые дома, мосты и дороги, соединяющие деревни. В результате катастрофы погибли три человека.