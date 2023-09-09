Темур Мгебришвили: Из оползневой зоны в Гурии вывезены 62 человека

Из оползневой зоны в Гурии вывезены 62 человека. Об этом заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили.

«В течение всей ночи в интенсивном режиме продолжалась эвакуация населения из затопленных сел. 62 человека вывезены - с помощью лодок, в пешем порядке и на автомобилях. <> Подразделения Министерства внутренних дел мобилизованы, и в каждой деревне интенсивно ведется коммуникация с населением», - сказал Мгебришвили.

7 сентября в результате ливневых дождей был затоплен регион Гурия. Из-за обильных осадков повысился уровень воды в русле рек, произошел сход оползня, повреждены жилые дома, мосты и дороги, соединяющие деревни. В результате катастрофы погибли три человека.