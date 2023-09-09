Пара Метелкина-Берулава принесла Грузии золото на Гран-при в Стамбуле

Выступающая за Грузию спортивная пара Анастасия Метелкина-Лука Берулава завоевала золото на очередном этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Стамбуле.

На втором месте – американская пара, бронза досталась спортсменам из Канады, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Ранее Лука Берулава выступал с Кариной Сафиной, дуэт взял девятое место на зимних Олимпийских играх в Пекине и 19-е место на ЧМ в Японии.

О паре Метелкина-Берулава было объявлено летом этого года.

Фактически вся грузинская сборная по фигурному катанию сегодня – бывшие российские фигуристы. Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани уже давно переманивает в сборную страны спортсменов, как она говорит, «с грузинской кровью».