Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с землетрясением в Марокко

Грузия выражает соболезнования Марокко, где число погибших в результате землетрясения превысило тысячу человек, многих продолжают искать под завалами, несколько сотен раненых в критическом состоянии, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Искренние соболезнования марокканскому народу в связи с разрушительным землетрясением… сотни людей погибли, многие остались без крова. Наши мысли с семьями погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», – сказала президент Саломе Зурабишвили.

«От всего сердца соболезную народу Марокко из-за гибели сотен людей во время ужасного землетрясения. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти трудные минуты мы выражаем солидарность правительству Королевства Марокко», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.