Подоляк: У Грузии «нет ни единого шанса» стать членом ЕС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал поведение правительства Грузии, сформированного партией «Грузинская мечта», «максимально отвратительным». Именно поэтому, считает украинский политик, у Грузии «нет ни единого шанса» стать членом ЕС, пишет SOVA.

«Грузия не будет иметь возможности войти в эти периоды в состав Европейского союза, в силу абсолютного отказа от европейских ценностей, максимального пророссийского, геноцидного типа поведения - унижения собственного экс-президента, унижения собственного действующего президента - демонстративно Зурабишвили попадает под действие закона об импичменте и максимально отвратительное поведение правительства под названием «Грузинская мечта». У Грузии <нет> ни единого шанса стать членом Европейского сообщества», - заявил Подоляк.

Представитель Киева прокомментировал и визит в Грузию 7-8 сентября Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам Подоляка, европейский дипломат попытался «наставить на путь истинный» «непутевых потенциальных партнеров». Политик назвал «глупым» человеком премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, который не может не понимать, что идти в направлении России означает «идти за известным славным кораблем».

«Мне нравится позиция господина Борреля и других представителей ЕС, который пытается в диалоговом формате объяснить принципы современного мира и наставить непутевых потенциальных партнеров на путь истинный. Боррель четко дает понять, что идти рядом с Россией по направлению российскому - это идти за известным славным кораблем. Соответственно, мне кажется, надо быть очень глупым человеком, при этом быть премьер-министром страны, чтобы действительно не понимать, куда ты ведешь собственную страну», - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса Зеленского подчеркнул, что «война будет доведена до конца» и после падения «путинской вертикали многие страны будут выглядеть иначе - Грузия в том числе».