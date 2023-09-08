В Грузии подводят итоги визита Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля. Вопреки утверждениям правящей «Грузинской мечты» о выполнении ею почти всех 12 рекомендаций для получения статуса кандидата, Боррель открыто указал на то, что невыполненными остаются 9 пунктов. Политик подверг критике и утверждения властей о том, что оппозиция ратует за открытие «второго фронта» в Грузии. На пресс-конференции с премьер-министром Ираклием Гарибашвили Жозеп Боррель высказался также по поводу возобновления авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Оппозиционные депутаты сделали вывод, что для «Грузинской мечты» этот визит был тяжелым.

Премьер-министру Ираклию Гарибашвили в присутствии Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля пришлось изрядно подкорректировать данные по выполнению 12 еврорекомендаций. На совместной пресс-конференции глава правительства «Грузинской мечты», стоя рядом с еврокомиссаром, сообщил, что из 100% выполнены 55, хотя ранее убеждал граждан Грузии в том, что выполнены почти все 12 пунктов, необходимых для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС. В перечне недоработок Гарибашвили первым делом упомянул пункт «О деолигархизации» и реформу судебной системы, которые, как он там же сказал, будут выполнены очень скоро. Но говоря о первом пункте – «О деполяризации», Ираклий Гарибашвили не сдержался и в привычной ему манере стал во всем обвинять оппозицию во главе с бывшей партией власти «Нацдвижение»:

«Сейчас хочу сказать главное, батоно Джозеф: по нашим наблюдениям за последний год, с тех пор как эти рекомендации были определены, поляризация не то что не убавилась, напротив – выросла. Действующие в Грузии радикальные силы – я имею в виду партию предыдущей власти, – своей природой, опытом – самые антиевропейские силы, которые стараются устроить саботаж этому процессу».

Тем не менее премьер-министр попытался заверить высокого гостя из Брюсселя, что его партия «Грузинская мечта» за последние 10 лет проделала неимоверный труд по реформам судебной и избирательной систем, преодолению поляризации, обеспечению свободы СМИ и, конечно же, для беспрецедентного экономического роста. Не забыл Гарибашвили упомянуть и о том, что Грузия больше заслуживала статуса кандидата в прошлом году, чем Украина и Молдова, которым этот статус выдали «в виде бонуса, аванса». Касаясь же региональных вызовов на фоне российской агрессии (Гарибашвили так и сказал – российской агрессии) в Украине, глава грузинского правительства подчеркнул специфичное, особое положение Грузии, которая первой в регионе испытала на себе российскую агрессию с результатом 20% оккупированных территорий.

После предоставления слова Боррелю Верховный представитель ЕС первым делом выразил соболезнование по поводу гибели подростка в регионе Гурия в результате наводнения, а затем сообщил, что приехал в Тбилиси с тремя посланиями:

Первое: «Грузия принадлежит к европейской семье. Сейчас время необходимо использовать мудро для продвижения реформ».

Второе: «Мы приветствуем поддержку Грузии Украиной. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо».

Третье: «Решительная поддержка ЕС территориальной целостности Грузии».

Но эту поддержку и готовность увидеть Грузию в ЕС правительство Грузии не должно рассматривать как безоговорочную данность и зачет по 12 пунктам, следует из слов еврокомиссара. Боррель напомнил, что 9 пунктов остаются невыполненными и не следует ожидать коротких путей для решения этих вопросов:

«Еще есть время их выполнить. В первую очередь нужны: деполяризация в политической жизни, деолигархизация в экономической, политической и социальной сферах, реформы судебной и избирательной систем, по правам человека, медиа-плюрализм. И нет коротких путей. Присоединение (к ЕС) требует усердного труда, политической воли и четкой приверженности к европейским ценностям».

Жозеп Боррель счел своим долгом коснуться и темы запуска «Грузинской мечтой» процесса импичмента президента Саломе Зурабишвили, назвав эту затею «рискованной» и контрпродуктивной для деполяризации. Затронул комиссар и тему авиасообщений между Тбилиси и Москвой, впервые представив официальную оценку Брюсселя по этому вопросу, причем далеко не лестную для грузинских властей:

«Мы сожалеем о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией. Это часть согласованности Грузии с нашей внешней политикой. Это отклонение от обязательств Грузии по соглашению об ассоциации».

С подачи журналистов Боррель прокомментировал и пресловутую тему об открытии второго фронта, которую правящая сила постоянно использует против оппозиции.

«Это шум, пропаганда, дезинформация. Было бы безумием для кого-либо в ЕС думать, что кто-то хочет войны в Грузии. Не слушайте. Мне очень жаль, что распространяются такие лживые сведения, потому что это создает проблему. Это используется, чтобы отравлять людей, посылать неправильные месседжи, посеять недоверие в стране. Российская пропаганда очень интенсивна в стране, и так они проявили себя во всем мире», – сказал Боррель на пресс-конференции.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили тоже изъявил желание ответить на этот вопрос журналиста ТВ «Мтавари». Забыв о своем же утверждении о медиа-плюрализме, Гарибашвили сказал, что журналист представляет СМИ той самой радикальной оппозиции, о которой он говорил, а ее вопрос – «классический пример дезинформационного нарратива». Гарибашвили напомнил Боррелю, что от оппозиции и их зарубежных партнеров на протяжении нескольких месяцев шла оркестрованная кампания с обвинением властей об обходе западных санкций против РФ, но такого не было обнаружено ни Брюсселем, ни Вашингтоном.

«Хочу сказать и по поводу упомянутых вами авиасообщений. Мы по этому поводу четко разъяснили, что ни один самолет авиакомпаний, находящихся под санкциями, не летает в Грузию. Так что и здесь мы соблюдаем дисциплину и работаем абсолютно чисто и прозрачно. А значит, Грузия заслуживает в октябре получить положительную оценку для предоставления статуса», – заключил премьер на пресс-конференции.

Заявления Гарибашвили в присутствии еврокомиссара Борреля в стане оппозиции назвали российскими посланиями. Оппозиционные депутаты не скрывали, что во время встречи с Боррелем в парламенте они затронули все волнующие их вопросы по поводу формальных реформ, антизападной риторики власти, и заверили общество, что убеждали представителя ЕС в необходимости получения страной статуса кандидата. Депутат из партии «За Грузию» Бека Лилуашвили сообщил и о других подробностях встречи Борреля с депутатами парламента:

«Эта встреча была очень тяжелой для «Грузинской мечты», эта тяжесть исходила из попытки убедить представителя ЕС в том, что они все выполнили. В то время, когда все хорошо знают, что выполнены только три рекомендации. Об этом и напомнили наши партнеры «Грузинской мечте» и посоветовали прекратить выдвигать непонятные обвинения, в том числе по поводу открытия второго фронта. Они назвали это «непонятным шумом» и посоветовали «Мечте» приступить к содержательному выполнению рекомендаций».

Сюрпризом оказалось для оппозиции заявление премьер-министра Гарибашвили о том, что власти передумали принимать украинскую модель закона о деолигархизации, разработали план действий из семи пунктов, отправили его в Брюссель и ждут оттуда оценки.

Свое недовольство от встречи не скрывал спикер парламента Шалва Папуашвили, его претензии были адресованы к оппозиции.

«И на этой встрече было видно, как они якобы лоббируют вопрос статуса кандидата. Они говорили о том, что в стране политическое правосудие, олигархия и тому подобное, а в конце говорят, что, несмотря на то, что в нашей стране ничего не годится, ни суд, ни полиция, все равно дайте нам статус. Вот я не знаю, кого можно обмануть, что это лоббизм?» – возмущался спикер Папуашвили.

Он также сообщил, что во время встречи с Боррелем представители власти обратились с просьбой к Евросоюзу использовать термин «оккупация» в документах, касающихся Абхазии и Южной Осетии.

О задержке реформ говорили на встрече с Боррелем и представители гражданского сектора, пытаясь, по их словам, убедить еврокомиссара в необходимости предоставления Грузии статуса кандидата. Своим впечатлением от встречи делится вывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели:

«Думаю, Еврокомиссия уже решила предоставить Грузии статус кандидата в конце года. По крайней мере, у меня складывается такое впечатление от этой и других встреч. Но у Брюсселя есть одно «но»: если за это время грузинская власть, конечно, не преподнесет им сюрприз такого рода, каким была попытка принять российский аналог закона об ионогенах. В другом случае, думаю, ответ будет положительным».

Точно об этом Грузия узнает в октябре, когда Еврокомиссия вынесет оценку по выполнению 12 рекомендаций. Главное, что на это, как заверил сегодня Жозеп Боррель, у грузинских властей и общества еще есть время.

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