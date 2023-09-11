Заявку об импичменте президента Грузии подписали 80 депутатов «Мечты»

80 депутатов парламентского большинства подписали заявку об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили. Документ поступит в Конституционный суд.

Комитет парламента по процедурным вопросам и правилам подтвердил действительность подписей, которые будут приложены к направляемому в Конституционный суд представлению.

В документе указано, что президент Саломе Зурабишвили нарушила подпункт «а» пункта 1 статьи 52 Конституции, который, в свою очередь, гласит, что пре­зи­дент с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ве­дет пе­ре­го­воры с иностранными го­су­да­рствами и международными организациями, заключает ме­жду­на­ро­дные до­го­воры, принимает аккре­ди­тацию по­слов и других ди­пло­матических пре­дста­ви­телей иностра­нных го­су­да­рств и ме­жду­на­ро­дных орга­ни­за­ций; по представлению правительства на­значает на должность и освобождает от должности по­слов и руководителей дипломатических предста­ви­те­льств Гру­зии.

Решение о начале процедуры импичмента Зурабишвили было принято 1 сентября на заседании политсовета партии власти, напоминает SOVA.

Теперь Конституционный суд в течение месяца должен подготовить заключение. Если ответ будет положительным, то депутатам предстоит проголосовать за отстранение президента Зурабишвили от должности.

Однако у «Грузинской мечты» нет 100 голосов, которые необходимы для этого. Лидеры парламентского большинства говорят, что об этом знают, но «обязаны» поступить так по букве закона.

Основанием для начала процедуры импичмента стало европейское турне Саломе Зурабишвили, в ходе которого глава государства провела встречи с президентами ФРГ, Франции и главой Европейского совета, чтобы заручиться их поддержкой в вопросе присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.