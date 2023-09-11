В югоосетинском парламенте обеспокоены ростом цен на нефтепродукты

Рост цен на нефтепродукты обсудили в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия. По информации пресс-службы законодательного органа, в заседании комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству приняли участие члены правительства.

Председатель комитета Алан Техов поинтересовался причиной резкого скачка цен на горюче-смазочные материалы, а также спросил, какую работу ведет правительство для разрешения ситуации.

Вице-премьер, министр экономического развития Дзамболат Тадтаев пояснил, что подорожание связано с повышением экспортной цены на нефтепродукты на нефте-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге.

«Все горюче-смазочные материалы поступают к нам из России, формула ценообразования в самой республике не поменялась. Нефтепродукты, направляемые в республику, освобождаются от 20% НДС, акциза и таможенной пошлины. Далее при ввозе товарной партии, предприниматель уплачивает 10% ввозного НДС в таможенные органы Южной Осетии. В условиях, когда цены на бензин резко взлетели, правительство Южной Осетии дало предпринимателям отсрочку на оплату налогов за август и сентябрь до первого квартала 2024 года, так как предприниматели сейчас уходят в убыток», – пояснил Тадтаев.

Он подчеркнул, что с января по август экспортные цены на бирже выросли на 261,8%. Тадтаев отметил, что острого дефицита нефтепродуктов в Южной Осетии нет.

«Никто преднамеренно в республике стоимость по нефтепродуктам не повышает. Также осуществляется государственное регулирование цен на нефтепродукты. Мы отрабатываем эти вопросы. Были обращения и в правительство России, в том числе переговоры с уполномоченными лицами в РФ проводил и президент республики. В первую очередь, мы решаем вопрос дефицита нефтепродуктов и ценообразования. Ни от одного чиновника в республике ценообразование не зависит. То, что зависело от нас в этом вопросе, мы сделали», – сказал Тадтаев.

Депутат Арсен Квезеров подчеркнул, что вопрос необходимо решить, потому что населению сложно покупать бензин за такую цену.

Алан Техов попросил министра экономики проработать вопрос снижения цен на нефтепродукты как можно быстрее, отметив, что парламент также окажет правительству помощь и поддержку в разрешении вопроса.