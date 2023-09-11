Женская сборная Грузии по шахматам второй раз выиграла Чемпионат мира

Женская сборная Грузии по шахматам разгромила команду Казахстана в финале командного Чемпионата мира среди женщин в польском Быгдоще, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В составе сборной Грузии: Бела Хотенашвили (2423), Мери Арабидзе (2349), Нино Бациашвили (2366), Лела Джавахишвили (2342), Саломе Мелия (2267). Капитан команды - Давид Джоджуа.

В финале, который состоял из двух матчей, грузинки обыграли команду Казахстана со счетом 2,5-1,5, 3,5-0,5. Бронзовые медали завоевали представительницы Франции, победившие сборную США - 2-2, 3-1.

Грузия выигрывает командный чемпионат мира по шахматам среди женщин во второй раз. Первая победа была в 2015 году.