Баку пожалуется в УЕФА из-за карабахского флага над стадионом в Ереване

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится в УЕФА в связи с «провокацией армян» во время матча отборочного цикла Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии в Ереване. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на главу пресс-службы АФФА Эльнур Мамедли.

В ходе матча на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна в Ереване 11 сентября над полем пролетел дрон с флагом непризнанного Нагорного Карабаха. Судья на несколько секунд прервал игру, пишет Радио Азатутюн.

Футбольный поединок в армянской столице закончился победой сборной Хорватии со счетом 1:0.