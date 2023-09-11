Грузия заявила, что не признаёт выборы карабахского президента

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.
В заявлении, размещенном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства, указано, что «Грузия не признаёт т.н. президентские выборы, проведенные в Карабахе 9 сентября 2023 года».
Парламент Нагорного Карабаха на заседании в субботу избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна. 1 сентября заявление о своей отставке представил в парламент прежний глава Карабаха Араик Арутюнян, возглавлявший республику с марта 2020 года.
9 сентября ситуацию, сложившуюся в регионе, обсудили по телефону премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
- Территория Нагорного Карабаха по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляют этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Ранее руководство непризнанного Нагорного Карабаха заявило, что достигло с азербайджанскими властями договоренности о поставках в регион гуманитарной помощи. Она будет доставляться из России по линии Красного Креста под контролем российских миротворческих сил.
Форум