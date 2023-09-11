Грузия заявила, что не признаёт выборы карабахского президента

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

В заявлении, размещенном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства, указано, что «Грузия не признаёт т.н. президентские выборы, проведенные в Карабахе 9 сентября 2023 года».

Парламент Нагорного Карабаха на заседании в субботу избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна. 1 сентября заявление о своей отставке представил в парламент прежний глава Карабаха Араик Арутюнян, возглавлявший республику с марта 2020 года.

9 сентября ситуацию, сложившуюся в регионе, обсудили по телефону премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.