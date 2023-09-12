В Тбилиси появился памятник Герою Украины Александру Мациевскому

Памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого российские военные расстреляли после слов «Слава Украине!», установили в Тбилиси, на частной территории Института трансплантации волос. Информацию «Эху Кавказа» подтвердил основатель клиники, доктор Акакий Цилосани.

Установка памятника – личная инициатива Цилосани. Автор скульптуры – Ираклий Деканозишвили.

Видео расстрела украинского военнопленного российскими солдатами появилось в соцсетях в марте текущего года. Украина назвала случившееся военным преступлением и призвала к расследованию на международном уровне.

Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области. С конца декабря 2022-го Киев считал его пропавшим без вести близ населённого пункта Красная Гора в Донецкой области. По данным украинских властей, он был расстрелян 30 декабря. В феврале текущего года его тело вернули Украине.