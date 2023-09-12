– Как вы относитесь к тому, что в Аджарии планируется открытие Абхазского культурного центра. Напомню, что одним из инициаторов открытия центра является абхаз, переехавший из Абхазии в Аджарию.

Денис Соломко: Учитывая, что Грузия до сих пор является вражеским государством, агрессивно настроенным против Абхазии, в этом свете я вообще не считаю это абхазским культурным центром там. Как может быть абхазский культурный центр, когда Грузия – вражеское государство для Абхазии. Я считаю, что у этого центра и вообще у этой темы – открытия подобного центра, планы не направлены внутрь Грузии или абхазов, живущих на территории Грузии. Это внешний проект, направленный на внесение раскола в абхазское общество, это антиабхазский проект, на мой взгляд, для того, чтобы разделить общество на тех, кто поддерживает, не поддерживает, начать обсуждение, это нужно или не нужно. Я думаю, что это очень скользкая история со своими четко определенными планами.

Людмила Сагария: В принципе, открытие центра – это неплохое дело. Культурные центры вообще в нашей диаспоре есть в Турции, Сирии, Иордании, Канаде, в Америке. Эта инициатива принадлежит нашей диаспоре, которая там проживает. В принципе, это хорошо. Единственное, почему именно абхаз, который переехал туда? И почему он туда переехал и инициировал это дело? Немного я вижу в этом странности. Если бы сама диаспора бы это организовала – другое дело, но, может быть, потребовалась такая помощь именно от представителя из Абхазии. И потом, насколько известно, диаспора там говорит на грузинском языке, я не уверена, что они владеют абхазским языком, это раз. И второе, я поинтересовалась и посмотрела в интернете, сколько там проживает абхазов. Всего населения там триста тридцать три тысячи с хвостиком человек, абхазы там составляют 0,4%, приблизительно около тысячи человек. Являются ли они инициаторами? Единственная загвоздка в том, что мы привыкли к тому, что власти Грузии стараются из всего сделать политику. И не является ли это очередным каким-то фокусом со стороны политического истеблишмента Грузии?

Низфа Аршба, независимый журналист: К идее объединения абхазов, где бы они ни жили, безусловно, я, как любой нормальный человек и гражданин Республики Абхазия, могу относиться только положительно. Но в данном конкретном случае, прежде всего, имеет значение не открытие культурного центра в Аджарии, не отсутствие там флагов и символики РА, а сам факт. Это все происходило очень скрытно, и человек, который представлен там как очень влиятельный общественный деятель в Абхазии, на самом деле здесь обычный, среднестатистический ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Он не раз излагал свои позиции, и, если честно, всегда они касались очень резкой оценки в отношении Грузии и всего, что там происходит. Меня, как абхазку, как гражданку Республики Абхазия, возмутил следующий факт: эта информация о том, что такое мероприятие прошло, появилась на сайте правительства автономной Абхазии в изгнании. Мне кажется, что сам этот факт уже говорит о многом. И абхазы, которые живут в Республике Абхазия, никогда, ни один порядочный человек, для которого интересы государства превыше всего, не примут ни эту идею, ни то, как она была осуществлена, ни то, как ее пытаются абхазскому обществу представить те, кто все это инициировал, и те, кто там раздавал от нашего имени какие-то обещания мира, дружбы и процветания.

Анзор Маршан, историк: Я думаю, что все зависит от того, какие цели и задачи будет ставить перед собой этот культурный центр. Если он будет способствовать объединению людей с целью поддержки независимой, суверенной Абхазии, ее народа, распространению правдивой информации об истории, культуре, то я думаю, что открытие такого культурного центра можно только приветствовать. Если же деятельность центра будет направлена на рассмотрение Абхазии и ее народа как части Грузии, то это совершенно неприемлемо для нас, и такой центр может принести только вред.

Зураб Зухба: На территории Грузии давно существуют всевозможные организации, которые называют себя абхазскими организациями, хотя на самом деле никакого отношения к Абхазии, абхазам они не имеют. У них другие планы, другие цели. Честно говоря, очень хотелось услышать что-то новое, что-то позитивное с той стороны, что люди когда-то должны начать говорить, что-то мы хотели бы новое услышать, но этого нового не происходило за последние тридцать лет. Я не слышал ничего нового от них. Я не знаю, кто там открывает, какой центр, какие у них планы. Они должны открыть свое личико, сказать, какое у них отношение к Абхазии. Если они признают нас, наше государство, как независимое государство, для начала, с этого момента начинается какой-то диалог. Если же они будут продолжать риторику вроде: давайте наладим какие-то отношения в рамках Грузии, я думаю, что разговаривать с ними не имеет смысла.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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