Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил путем совместной экономической деятельности нормализовать отношения между Абхазией и Грузией. О перспективах подобного развития ситуации и условиях, при которых это возможно, «Эху Кавказа» рассказали научный сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава и председатель экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр.

На недавней пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за нормализацию отношений Сухума и Цхинвала с Тбилиси.

Сергей Лавров сказал следующее: «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизм диалога, в котором мы тоже участвуем». Он предположил, что может открыться авиасообщение между Россией и Грузией. В заявлении Лаврова есть также слова о том, что «грузинская сторона достаточно давно выдвинула проект осуществления совместной экономической деятельности, которая может способствовать укреплению доверия».

Высказывания Сергея Лаврова для «Эха Кавказа» прокомментировали экономист Ахра Аристава и председатель экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр. Ахра Аристава считает, что МИД Абхазии должен связаться с МИДом России и выяснить, что Сергей Лавров имел в виду:

«Пресс-конференцию министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в Абхазии смотрели, конечно. Есть то, что нам понятно, и есть вопросы, которые требуют уточнения. Что касается переговоров и диалога, речь шла о Женевских дискуссиях, которые прекращены в связи с ситуацией в Украине. Женевские дискуссия должны быть возобновлены, общение должно быть возобновлено. Что касается экономической составляющей, Лавров фактически поддержал авиасообщение с Республикой Грузия, второй вопрос экономических предложений со стороны Грузии Абхазии, они не приемлемы, это политика вовлечения. И, конечно же, в связи с тем, что так вопрос поставлен, нашему МИДу, скорее всего, надо связаться с российским и уточнить, что имеется в виду».

По словам экономиста, сначала Грузия должна подписать с Абхазией договор о неприменении силы, только после этого будут возможны переговоры о совместной деятельности:

«Позиция Республики Абхазия предельно ясная: сначала надо подписать договор о неприменении военной силы, а дальше уже переходить к другим вопросам. Российская Федерация фактически за возобновление добрососедских отношений с Республикой Грузия. В этом я не вижу ничего плохого, так как правительство Грузии делает все, чтобы дистанцироваться от военного конфликта в Украине, и, конечно же, все эти призывы к ним открыть второй фронт, они держат удар, они делают все для того, чтобы не быть вовлеченными в этот конфликт. Это в Москве, конечно же, видят и стараются их как-то поддержать. Но в то же время, в соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, мы являемся стратегическими союзниками. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта политика, несмотря на то, что мы – маленькая страна, была все-таки скоординирована с правительством Республики Абхазия».

Про возобновление авиасообщения между Россией и Грузией Ахра Аристава говорит, что оно негативно отразится на экономике и бюджете Абхазии:

«Отрицательно для нашей страны восстановление авиасообщения. Это, конечно, ударит по туризму. Туристическая инфраструктура Грузии лучше готова к тому, чтобы принимать туристов, у них больше отелей категории 4-5 звезд, у нас, к сожалению, таких отелей пока очень мало. Но я думаю, что, если авиасообщение будет возобновлено, последствия для нашей экономики будут негативные. Дорогу экономическому сотрудничеству может открыть только договор о неприменении военной силы между Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Мирный договор – это путь к инвестициям, путь к взаимовыгодному сотрудничеству. Когда два государства находятся в состоянии войны, естественно, крупный бизнес старается такие регионы обходить».

Натали Смыр уверена, что у сотрудничества в экономической сфере есть большой потенциал, но только в том случае, если оно будет строиться без уступок части суверенитета, как предлагал недавно гарант Конституции президент Аслан Бжания:

«У нас есть не очень хорошие прецеденты, когда наш президент предлагал нам поделиться суверенитетом, высказывался о том, что у него есть и другая родина… То, что предлагает министр иностранных дел России Лавров, да, конечно, мы должны в этом вопросе участвовать как равноправный член всех международных переговоров. У нас есть двести километров нашей территории, где мы можем выступать транзитом, на транзите можно зарабатывать хорошие финансы. Более того, у нас есть наш аэропорт, у нас есть морские порты, это все даст нам возможность быть непосредственным участником как внешнеполитических взаимоотношений, так и внешнеэкономических. Сама по себе эта идея хорошая. У нас же ведутся женевские переговоры, где обсуждаются наши взаимоотношения, – Абхазия, Россия, Грузия, любые внешнеполитические взаимоотношения с Грузией мы также можем там обсуждать. В этом есть рациональное зерно, и ничего плохого я в этом точно не вижу. Но с одной оговоркой, что тот, кто определяет нашу внешнеполитическую стратегию, не будет делать упор на то, чтобы делиться суверенитетом, понимаете?»

По словам Натали Смыр, Абхазия давно определила свой статус независимого государства, и любое сотрудничество может строиться только на равноправной основе между двумя независимыми государствами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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