Одиночный пикет гражданской активистки Тамары Меаракишвили оказался для нового политического режима в Республике Южная Осетия своеобразным экзаменом на правовую культуру и знание законов. Напомним, накануне Тамара вышла к дому правительства с плакатом «Stop коррупция». Гражданская активистка протестовала против укоренившейся в бюрократии практики незаконного совместительства должностей, из-за которой она и многие жители Южной Осетии не могут трудоустроиться.

Первый экзамен на адекватность милиция и администрация президента Гаглоева провалили с треском. Причем экзамен был так себе, для начальных классов. Эту историю необходимо разобрать подробно хотя бы ради того, чтобы ответственные товарищи могли извлечь из нее уроки. Потому что создается впечатление, что урок остался неусвоенным.

Начнем с того, что стратегия чиновников изначально была провальной. Стоило Тамаре появиться на площади, как ей вдруг стали звонить ответственные товарищи, кому она до этого так долго не могла дозвониться.

На седьмой день акции она вдруг поняла, что даже если заморит себя до смерти в своей квартире, это остается лишь ее частной историей

В день акции они как бы поменялись местами. Сначала Тамара пыталась привлечь внимание чиновников к своим требованиям голодовкой, но безуспешно. На седьмой день акции она вдруг поняла, что даже если заморит себя до смерти в своей квартире, это остается лишь ее частной историей. В конце концов, мало ли от чего нынче мрут граждане в своих квартирах?

Но как только она предупредила власти о том, что с понедельника приступает к пикетированию у дома правительства, все изменилось. Группа милиционеров во главе с заместителем министра ВД, начальником милиции общественной безопасности генералом Геннадием Лалиевым заняла позиции на площади еще до приезда Тамары.

«Граждане, да вы хоть вешайтесь! Только не под нашими окнами!» Такого качества новый политический класс, он сам в этом расписался, и этого уже не исправить

Стоило гражданской активистке появиться на площади, ее телефон стал разрываться от входящих звонков. Теперь пришла очередь Тамары не брать трубку. Логика здесь простая – у вас было время отреагировать. Вы девять дней знали, что человек, доведенный до отчаяния вашим безразличием, прибег к голодовке. Но почему-то вас это не беспокоило до тех пор, пока она не вышла на площадь. Теперь эта история выглядит так: «Граждане, да вы хоть вешайтесь! Только не под нашими окнами!» Такого качества новый политический класс, он сам в этом расписался, и этого уже не исправить.

Уполномоченный по правам человека Инал Тасоев спустился к Тамаре, выслушал ее требования и предложил подняться в здание «на беседу». Тамара ответила, что сейчас занята другим делом. Казалось бы, на этом можно было остановиться, но с этого момента начинается просто каскад невероятных глупостей представителей власти.

К пикетчице подослали хороших знакомых, чтобы те уговорили ее свернуть акцию и продолжить беседу в ресторанчике, мол, стол уже накрыт. Еще одна ошибка. История уже приобрела вполне себе официальный характер. На акцию пришли журналисты. Гражданин республики проводит одиночный пикет против незаконных, по его мнению, действий властей. Какие к черту ресторанчики или «пойдем поговорим»?!

Коль вы уже облажались, доведя до политического действа элементарную историю с трудоустройством человека, то попробуйте хотя бы в финальной части держать фасон!

Коль вы уже облажались, доведя до политического действа элементарную историю с трудоустройством человека на ничтожную вакансию руководителя детского кружка по вязанию, то попробуйте хотя бы в финальной части держать фасон! Пусть себе стоит, пикетирует. Хотя бы продемонстрируете уважение к правам человека.

Когда Тамара развернула обидный для властей плакат «Stop коррупция», генерал Лалиев заявил пикетчице, что она нарушает закон – она не имеет права стоять на улице с таким плакатом. Стоявшие рядом журналисты пытались рассказать Лалиеву про одиночные пикеты, но генерал был непреклонен: Тамара нарушает закон.

Подбежавший к Тамаре милиционер выбил у нее из рук телефон, вырвал плакат, скомкал его в мяч и выбросил в урну. Геннадий Лалиев не сделал своему подчиненному замечания, поэтому можно утверждать, что он выполнял распоряжение генерала.

Президенту Гаглоеву нужно безотлагательно ликвидировать правовую безграмотность хотя бы среди руководящего состава МВД

Отсюда еще один урок: президенту Гаглоеву нужно безотлагательно ликвидировать правовую безграмотность хотя бы среди руководящего состава МВД. Это нужно делать срочно, потому что таких акций, судя по всему, в ближайшее время будет предостаточно. Необремененные элементарными знаниями правоохранители таких дров наломают, что мало никому не покажется. Кому как ни Алану Эдуардовичу об этом знать – два года назад он и сам был активным участником акций протеста против произвола силовиков на этой же самой площади.

Специально для милиции общественной безопасности Южной Осетии приведу федеральный закон от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Статья 7 закона «Уведомление о проведении публичного мероприятия» гласит:

«Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию».

Если милиционеры были внимательны, то могли заметить, что бумажный плакат такой конструкцией не является.

Уместно также напомнить о статье восьмой этого же закона – «Места проведения публичного мероприятия»:

«Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия».

Еще одна сторона этой истории, бросившаяся в глаза цхинвальцам. В молодом плечистом милиционере, вырвавшем плакат у Тамары, журналисты опознали Ибрагима Пухаева, сына экс-министра ВД Мераба Пухаева. Это тот самый парень, который участвовал в разгоне пикета семьи Инала Джабиева. На кадрах, сделанных участниками пикета, видно, как он набрасывается на свою школьную учительницу…

Грустный сюжет. Вроде бы Гаглоев и его команда пришли к власти на волне общественного протеста против как раз вот таких действий силовиков. А теперь, выходит, спустя полтора года поступает точно так же? И персонажи те же самые…

Получился такой символ: ничего не изменилось, те же люди совершают те же противоправные действия

Получился такой символ: ничего не изменилось, те же люди совершают те же противоправные действия.

Местные конспирологи уверены, что это неслучайное совпадение, мол, специально так подстроили, чтобы навести общественность на определенные размышления…

Что в сухом остатке?

Товарищи не справились с элементарной ситуацией. Одиночного пикета оказалось достаточно, чтобы все дружно ударили лицом в грязь. Дальше ее будет становиться больше, а вместе с ней неизбежно возрастет и количество падений. В этом главное магнетическое свойство грязи.

Тамара намерена подать жалобы в прокуратуру на противоправные действия сотрудников милиции. И что с этим делать? Как быть с лозунгом Алана Гаглоева «теперь все будет по закону»?

Что делать с трудоустройством Тамары? Кстати, после пикета вакансию, на которую претендовала Тамара, заняла некая Нуцико Мелтаури. Это будет ее третья бюджетная ставка, она уже совмещает в Ленингорском районе должности сотрудника отдела культуры и главного специалиста отдела социального обслуживания. Это, к слову, об объявленной президентом борьбе с незаконным совместительством должностей.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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