Югоосетинская гражданская активистка Тамара Меаракишвили завершила десятидневную голодовку, которую объявила в знак протеста против «бюджетного хаоса и бюджетного бардака». В последний день голодовки она вышла на одиночный пикет в центре Цхинвала с плакатом «Стоп коррупция».

Сегодня югоосетинская гражданская активистка Тамара Меаракишвили вышла с одиночным пикетом на центральную площадь Цхинвала. Цель акции – привлечь внимание к проблемам коррупции в Ленингорском районе, где и живет активистка. Сегодня же Меаракишвили завершила десятидневную голодовку, которую объявила с целью привлечения внимания к тому, что ей целый год отказывают в трудоустройстве.

На театральную площадь Цхинвала Тамара Меаракишвили пришла с плакатом с надписью «Стоп коррупция». Именно коррупция, уверена Тамара, и является причиной того, что ей отказывают в трудоустройстве. Формально причина отказа в том, что нет мест, но Меаракишвили ссылается на отчеты различных комиссий, которые выявили факты совместительства одним человеком трех или даже четырех штатов. 18 июля этого года президент Алан Гаглоев побывал в Ленингоре и на встрече с населением потребовал от чиновников навести порядок, сказал буквально следующее: «…А еще у нас привыкли жить на широкую ногу за счет государства. Мы наводим и в ближайшее время наведем порядок. Попрошу всех со стороны не мешать. Лучше не мешайте, дайте время навести порядок».

«Кроме этого я очень ждала исполнения послания президента, где он жестко потребовал от глав районов и министерств, чтобы больше не было граждан, которые получают в двух и больше местах зарплату. Ничего в нашем районе абсолютно не изменилось. Оказалось, что у этих людей, которые занимаю две-три ставки, есть хорошие «крыши» в Цхинвале. Не видно конца и края этому», – говорит Меаракишвили.

К активистке вышел югоосетинский Уполномоченный по правам человека Инал Тасоев и пообщался с ней, но комментировать журналистам ситуацию отказался. Меаракишвили рассказала, что Тасоев и другие чиновники приглашали ее пойти в здание администрации президента и пообщаться там, но она отказалась. Как говорит сама активистка, у власти было очень много возможностей и времени пообщаться с ней в кабинетах, чтобы ей не пришлось выходить на площадь:

«Когда человек 10 дней проводит голодовку и сам звонит (чиновникам), беспокоит, говорит «я это собираюсь, я это планирую»… Почему меня до этого никто не пригласил? Если хотя бы сегодня утром кто-нибудь позвонил и сказал, «давай поговорим», а не на площади, может, я бы пошла. В пятницу я пошла на прием к главе района. Он меня не принял. Он позвонил прокурору (района) и сказал: «Тамара сидит у меня в приемной, скажи ей, чтобы ушла». Они просто не хотели, чтобы там (на площади) кто-то недовольный стоял».

Одиночный пикет Тамара Меаракишвили продолжала недолго, она развернула плакат, чтобы снять напоследок фото на фоне здания администрации президента. Этого ей не дали сделать присутствующие милиционеры, у нее просто вырвали из рук плакат с надписью «Стоп коррупция» и скомкали.

«Вот так закончилась сегодняшняя акция. Я не жду изменений, но я буду продолжать борьбу против этого бюджетного хаоса, против этого бюджетного бардака. Я как могу буду привлекать к этому внимание», – сказала Тамара Меаракишвили.

Никакой публичной реакции на свою акцию активистка пока не получила. Между тем проблема совместителей, по мнению наблюдателей, становится главной причиной прогнозируемого бюджетного кризиса. Они считают, что уже в октябре могут возникнуть проблемы с выплатой заработных плат. В интервью газете «Южная Осетия» министр финансов Южной Осетии Казбек Царикаев сообщил, что дефицит бюджета составляет 817 миллионов рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях