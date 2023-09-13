Анатолий Бибилов прокомментировал шансы «Единой Осетии» на выборах

Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прокомментировал шансы партии «Единая Осетия» на парламентских выборах 2024 года.

«Даже если я не буду участвовать в парламентских выборах, «Единая Осетия» довольно-таки достойно войдет в парламент», – сказал он в интервью телеграм-каналу Ossetia media.

Бибилов считает, что в преддверии выборов правильным шагом будет объединение партий. При этом сила «Единой Осетии», по его словам, «в идее – она добивается вхождения Южной Осетии в состав России».

Во втором туре президентских выборов в мае 2022 года Анатолий Бибилов проиграл лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, после чего поддерживающая Бибилова партия «Единая Осетия» перешла в оппозицию. Сам экс-президент после истечения срока большую часть времени проводит на аннексированных Россией территориях Украины.