Владимир Путин и Ким Чен Ын поговорили о главном – «священной войне» против западного империализма и его экспансионистской политики. Глава Кремля устроил гостю экскурсию по космодрому «Восточный» и поднял тост за здоровье «блистательного товарища». Тот в ответ пообещал всячески поддерживать Путина в его справедливой борьбе. Материальное выражение поддержки осталось за закрытыми дверями, однако наблюдатели не сомневаются: Путин и Ким сумели договориться о передаче северокорейских артиллерийских боеприпасов Москве. А судя по месту встречи, расплачиваться за щедрость главы КНДР Кремлю придется космическими технологиями.

Из прошлого в будущее – конечная остановка космодром «Восточный». Северокорейский лидер Ким Чен Ын, предпочитающий свой бронепоезд любому другому транспорту, что, впрочем, не мешает ему грезить о космосе, благополучно добрался до пункта назначения. На крыльце административного здания космодрома «блистательного товарища» встречал сам президент России, с ходу поделившийся с северокорейским коллегой своими познаниями в истории.

«Как добрались? Очень рад вас видеть. Тем более что такие события были – 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет с восстановления дипотношений. Столько всего!»

Всего, действительно, оказалось много, но искренне заинтересованным Ким Чен Ын выглядел во время экскурсии по космодрому. «Новая звезда Пэктусана» не скрывает своего желания прорваться сквозь тернии к звездам реальным и вывести северокорейскую космическую отрасль на новый уровень. Согласно информации западных разведок, именно посулы Владимира Путина о вероятности передачи новейших российских ракетных технологий в обмен на опустошение северокорейских складов с боеприпасами и вынудили товарища Кима отправиться в такую даль:

«Выражаю вам благодарность за то, что вы уделяете такое большое внимание нашему посещению России. Также мы своими глазами смогли увидеть настоящее и будущее России в строительстве космической державы. И мы сейчас проводим с вами в очень особое время встречу, именно в сердце космической державы, России. Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России. И сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, также решения правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства».

Борьба против империализма, а также за все хорошее против всего плохого – любимый конек Владимира Путина. И в лице товарища Кима он явно нашел благодарного слушателя. Тем более что от северокорейского лидера в этот раз, судя по всему, может зависеть благополучие самого Владимира Владимировича. А потому убедительная просьба главы КНДР показать ему гордость российского космопрома была удовлетворена.

«Я очень рад вас вновь видеть и принимать в России – на этот раз, как мы и договорились, на нашем космодроме «Восточный». Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе. Вопросов у нас много. Я хочу сказать, что очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. Добро пожаловать!»

Среди множества вопросов, главный, судя по нахождению по правую руку от Владимира Путина министров иностранных дел и обороны Сергеев Лаврова и Шойгу, – военное сотрудничество. А сам визит Ким Чен Ына – косвенное подтверждение того, что Москве и Пхеньяну удастся прийти к одному знаменателю. Поэтому тост Владимира Путина выглядел довольно искренне:

«Хочу поднять тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и успехи наших народов… за крепкое здоровье товарища председателя и всех присутствующих».

Товарищ председатель, со своей стороны, не стал полагаться на импровизацию. Ответное слово Ким Чен Ын старательно прочитал по бумажке, где еще раз подтвердил свою твердую поддержку Владимира Путина и его «священной войны» против «великого зла» в лице коллективного Запада:

«Российская армия и народ обязательно одержат великую победу в священной борьбе против великого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии. Это создаст условия для мирного развития. В заключение хотел бы сказать, что уверен, что этот визит сыграет важную роль в превращении наших традиционных дружеских отношений в нерушимое стратегическое партнерство. Предлагаю поднять тост за здоровье уважаемого президента России Владимира Владимировича Путина, за новые победы Великой России и бесконечную российско-корейскую дружбу, за доброе здоровье всех присутствующих товарищей».

При этом эксперты отмечают: Ким Чен Ын прекрасно понимает, что «новые победы Великой России» возможны только в том случае, если Москва сумеет компенсировать дефицит вооружений, с которым российский ВПК, несмотря на бравурные заявления Кремля, явно не справляется. Тактика Владимира Путина по затягиванию конфликта требует большого количества боеприпасов и других вооружений, которые смогли бы если не остановить, то хотя бы замедлить продвижение украинских войск, имеющих за спиной ВПК коллективного Запада. И Россия всеми силами пытается если не заморозить, то хотя бы затормозить поставки вооружений. Особенно на фоне информации о скором принятии Вашингтоном решения передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Возмущение Москвы подобным развитием событий выразил постпред России при ООН Василий Небензя:

«Администрация Байдена готовит решение о поставке киевскому режиму ракет большой дальности с кассетными боеприпасами. При этом Конгресс США заявил, что до трети этих кассетных боеприпасов могут не взорваться и оставаться в земле, создавая угрозу для гражданского населения на протяжении десятилетий. И это несмотря на то, что, по единодушному мнению военных экспертов, эти боеприпасы не дают Украине преимущества на поле боя».

Впрочем, преимущества дальнобойного оружия, которое уже есть в распоряжении Украины, – налицо. Ночная атака на Севастопольский судостроительный завод показала: российская система ПВО, расположенная на аннексированном Крымском полуострове, далеко не так непробиваема, как уверяли в Кремле. В результате ракетного удара Россия лишилась части своего Черноморского флота. По данным украинской стороны, выведены из строя Большой противолодочный корабль и подводная лодка. В Москве признали, что два судна получили повреждения, однако тип кораблей называть не стали. При этом, по распространенным данным, удар был нанесен крылатыми ракетами с использованием надводных дронов в качестве отвлекающего маневра. В российском Минобороны утверждают, что в атаке были задействованы 10 крылатых ракет, и, судя по отчетам, по меньшей мере три из них сбить не удалось.

И это учитывая то, что военные объекты в Севастополе – одни из самых охраняемых в Крыму. Судя по результатам ночной атаки, включая сбитые ракеты, украинским военным удалось «перегрузить» российскую противовоздушную оборону массированным ракетным пуском, и та просто не справилась с таким количеством целей.

В случае же передачи Соединенными Штатами ракет ATACMS, которые имеются на американских складах в достаточном количестве, чтобы держать в напряжении российскую ПВО на всей оккупированной Россией территории Украины, включая Севастополь и Крымский мост, помощь, которую Москва с большой долей вероятности получит от Северной Кореи, может оказаться недостаточной.

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