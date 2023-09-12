Ким Чен Ын – в России. Северокорейский лидер прибыл на Дальний Восток для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По данным западных разведок, главная тема встречи – поставки вооружений, в которых испытывает дефицит российская армия из-за войны в Украине. При этом в США дали понять: стратегия Москвы по затягиванию конфликта не увенчается успехом. А сам Владимир Путин уже проиграл. Вопрос лишь в том, когда он это признает.

Нефть, продовольствие и военные технологии в обмен на оружие – северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Учитывая, что в Кремле подтвердили участие в предстоящих переговорах министра обороны России Сергея Шойгу, основной темой, судя по всему, действительно станет оружейный вопрос, как сообщали представители США. В конце июля Шойгу уже посещал Пхеньян. Тогда он заявил об укреплении военных связей между Россией и КНДР, назвав Северную Корею важным партнером Москвы. При этом наблюдатели отмечают тот факт, что северокорейский лидер тогда демонстрировал Шойгу продукцию местного ВПК – беспилотники и баллистическую ракету. Именно это оружие, по данным западных разведок, больше всего интересует Москву наряду с артиллерийскими снарядами, дефицит которых наблюдается в российской армии. При этом Северная Корея обладает значительными запасами подобных боеприпасов и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы с военной техникой советских времен.

И хоть Москва и Пхеньян в унисон заверяют, что никакой военной помощи Северная Корея России не оказывает, Вашингтон и его союзники уверены: внезапный визит затворника Ким Чен Ына на российский Дальний Восток связан именно с попыткой Москвы восполнить запасы вооружений, которые, по замыслу Кремля, позволят «пересидеть» Запад в украинском конфликте. То, что в Москве ставят на такой вариант развития событий, косвенно подтвердил сам президент России Владимир Путин, участвующий в проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме:

«Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же вышел декрет президента: он запретил вести переговоры сам себе и всем остальным. Блинкен говорит, что они готовы. Хорошо, указ этот или декрет, как у них называется, пусть отменят для начала, это первый шаг. Теперь в целом с чем связано. На мой взгляд, и мне, и многим другим понятно: Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Мы сейчас не будем говорить: провал, не провал – нет результатов. Потери есть большие. С начала контрнаступления потери личного состава – 71,5 тысяч человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление, как будто это вообще не их люди».

В США уже дали понять, что, в случае достижения договоренности о передаче северокорейских вооружений России, Пхеньян должен быть готов к новой волне санкций. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер:

«Хочу напомнить обеим странам, что любая передача оружия от Северной Кореи России будет нарушением многих резолюций Совета безопасности ООН. И мы, конечно, активно применяли санкции против лиц, которые финансируют войну России, мы продолжим их применять, и мы без колебаний введем новые санкции, если это будет уместно».

При этом в Вашингтоне подчеркивают: то, что Путин «едет через всю свою страну, чтобы попросить с шапкой в руке военной помощи у Ким Чен Ына», говорит о том, что надежды российского президента на восстановление империи, с которыми он развязывал войну против Украины, настиг крах.

«Имейте в виду, что Путин уже проиграл и не получит того, чего пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты мира, положить конец ее независимости, подчинить ее России. Эта затея уже провалилась. Теперь, где именно будут прочерчены линии, будет зависеть от украинцев. Но я увидел их твердую решимость продолжать работать, чтобы вернуть свою территорию, которая была захвачена Россией. А что касается переговоров, для танго нужны двое. И пока что мы не видим никаких признаков того, что Владимир Путин заинтересован в значимой дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы будут первыми, кто пойдет на это, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она должна закончиться на справедливых и долгосрочных условиях, которые отражают суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Вашингтоне также дали понять: попытки Москвы пополнить арсеналы приведут к зеркальным действиям со стороны США и их союзников. По данным американской прессы, президент Джо Байден близок к решению о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS (Army Tactical Missile Systems), о которых давно просит Киев. В частности, согласно имеющимся в распоряжении CNN сведениям, дать эти ракеты рекомендовали как Госдепартамент, так и Пентагон.

При этом дальность баллистической ракеты ATACMS составляет около 300 км, так что, в случае получения Украиной этого оружия, в зоне поражения оказывается вся оккупированная Россией территория Украины, в том числе юг и восток Крыма, включая базу Черноморского флота – Севастополь, а также Крымский мост. Разговоры о передаче Украине ракет ATACMS идут больше года – с того момента, когда США передали украинской армии ракетные установки HIMARS и их аналоги M270. ATACMS запускаются с этих установок. До сих пор США отказывались передавать эти ракеты Украине, неофициально объясняя это опасениями, что украинские военные начнут бить ими по территории России, а это может привести к эскалации.

В Киеве, со своей стороны, уверены: у нынешней войны с Россией не может быть «счастливого конца». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя намеки Владимира Путина на некий компромисс, в интервью CNN прямо заявил:

«Когда вы хотите пойти на компромисс или диалог с кем-то, вы не можете сделать это со лжецом. Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой? Путин – он хочет захватить всю нашу страну, разрушить все наши семьи, дома… Он понимает, что Украина никогда не отступит, не уйдет со своей земли. Мы никогда этого не сделаем. Вот почему он считает, что должен нас убить».

По словам Зеленского, все в Украине хотят достичь успеха и получить счастливый конец, но, учитывая, сколько погибло украинцев, фильма со счастливым концом не получится, и это необходимо признать.

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