Посольство: США не предлагали Грузии открыть военную базу

Посольство США в Грузии отреагировало на сообщения СМИ о том, что якобы Министр обороны США Ллойд Остин предлагал властям Грузии создать на территории страны американскую военную базу.

«Оборонительные отношения между США и Грузией были и остаются основанными на укреплении оперативной совместимости, а также поддержке Грузии в сдерживании дальнейшей агрессии и защите ее суверенной территории, что лучше подготавливает Грузию к членству в НАТО. Соединенные Штаты не предлагали создать американскую военную базу в Грузии», - говорится в заявлении американской дипломатической миссии, пишет SOVA.

12 сентября в итоговом выпуске Mtavari Arkhi сообщили, что за несколько месяцев до начала войны в Украине - в октябре 2021 года - министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию с «беспрецедентным предложением», а именно: «Соединенные Штаты выразили готовность развернуть полноценную военную базу в Грузии. Контингент численностью 1800 человек, который возьмет на себя непосредственную ответственность за безопасность нашей страны». На это партия власти ответила отказом от «исторической возможности» и «предала нашу волю судьбе».

Напомним, Ллойд Остин прибыл в Грузию и Украину в октябре 2021 года. Украина получила медицинский груз и вторую партию оружия из США. Власти Грузии не заявили о том, о какой помощи они просили и что Грузия получит от США в будущем. Тогда оппозиционный депутат Теона Акубардия заявила, что причиной молчания правительства могла стать «политика нераздражения» северного соседа - России.

Информацию в СМИ опровергли в Минобороны Грузии, назвав «полной ложью, по сути». Лидер партии власти «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что информация о «предложении» Ллойда Остина «несерьезна».