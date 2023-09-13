Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе опроверг информацию, распространенную телеканалом «Мтавари архи», согласно которой Грузия отказалась строить военную базу США в 2021 году. При этом в комментариях журналистам Кобахидзе подтвердил, что база США не является для Грузии приоритетом, и другие лидеры правящей партии отметили, что безопасность страны может быть гарантирована только членством в военном альянсе НАТО.

Журналист телекомпании «Мтавари архи» в сюжете, вышедшем в эфире 12 сентября, со ссылкой на главного редактор Euronews Georgia рассказала, что за несколько месяцев до начала войны в Украине, в октябре 2021 года, в Грузию с визитом приехал министр обороны США Ллойд Остин с беспрецедентным предложением. По словам Лики Басилая-Шавгулидзе, информация ею была получена из первых рук:

«Американцы предложили нашей стране конкретную помощь – любые типы вооружений, приемлемые для правительства Грузии. Мой источник сказал, что они были готовы открыть в Грузии военные базы, но правительство «Мечты» предпочло продолжать политику нераздражения России».

Далее, по информации телеканала, «США выразили готовность открыть в Грузии полноценную военную базу с контингентом в 1800 человек, который бы нес прямую ответственность за безопасность нашей страны».

Информацию «Мтавари архи» в правящей команде не считают правдивой. Однако лидер партии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что база США не является для них приоритетом.

«Источник – Лика, написана чья-то фамилия. Это несерьезно – это во-первых. Единственное, что может гарантировать безопасность Грузии в нынешней ситуации, – это членство в НАТО. Вы знаете, что страны Балтии и страны Центральной Европы находятся под защитой НАТО. Конечно, никакая база не является гарантией безопасности, как база должна вас защитить?! Зонтик НАТО является единственным гарантом, поэтому все это несерьезно», – заявил Кобахидзе.

Более эмоционально высказался генеральный секретарь Каха Каладзе:

«Единственное, что защитит безопасность нашей страны, – это членство в НАТО. Мы сделали много обещаний, мы готовы, господа! Мы не хотим этой открытой двери. Мы уже много лет слышим, что дверь открыта, дверь открыта, мы не хотим этой открытой двери! Если у вас есть какая-то возможность, принимайте решение, возьмите нашу страну и сделайте ее членом НАТО!»

На высказывание Каладзе иронично отреагировал лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия:

«Я бы ответил господину Каладзе футбольным языком. Если ворота открыты, то ты должен забить в них гол, и ты не должен рассчитывать на чужой удар».

Политические дебаты вокруг этого вопроса разгорелись с новой силой после сообщения Минобороны Грузии:

«Касаясь опубликованной в СМИ информации, которая касается темы военно-политических отношений США и Грузии, Министерство обороны заявляет, что она является полностью лживой по своему содержанию. Указанная информация распространяется политически ангажированным лицом, затем она используется отдельными СМИ и политически активными лицами для запуска кампании дезинформации. Призываем общественность в дальнейшем пользоваться перепроверенной информацией».

Впрочем, по словам депутата Романа Гоциридзе, это запоздалое пояснение мало меняет суть вопроса, так как лидеры «Мечты» выразили свое отношение к перспективам размещения в Грузии баз союзников:

«Тут главное не то, было ли у американцев желание разместить тут военные базы, а исключительно агрессивная риторика власти. Они всем своим видом демонстрируют, что это категорически неприемлемо – даже если информация телеканала неправдива. База США значительно повысила бы безопасность Грузии, и говорить, что она – это ничто, – преступное заявление, и оно имеет серьезный политический подтекст. По сути, это является позицией их начальника Бидзины Иванишвили, и эти пешки ее лишь озвучивают».

Бывший министр обороны Тинатин Хидашели отмечает, что, будучи в Вашингтоне уже после своей отставки, она не раз слышала от разных людей подтверждения этой информации.

«В Вашингтоне многие говорили мне, что такое предложение о базах звучало от США и касалось переговоров по этому вопросу, хотя без конкретных дат. Мои собеседники недоумевали: что произошло в вашем правительстве, от кого и какие они получили гарантии безопасности, что не хотят переговоров по этому вопросу? Разумеется, этот факт наводит на некоторые раздумья», – заявила она в эфире «Мтавари архи».

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин посещал Грузию и Украину в октябре 2021 года. После этого визита Украина получила медицинский груз и партию оружия из США. Тогда правительство Грузии не комментировало темы визита.

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