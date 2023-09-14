Минобороны Грузии рассекретит архивные контракты на полеты Саакашвили

Минобороны Грузии объявило, что «в связи с высоким интересом общественности» начало рассекречивание контрактов на полеты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2010, 2011 и 2012 годах. Контракты подписывало министерство обороны с авиакомпанией Georgian Airways.

На данный момент рассекречены два контракта от 2012 года на 14 млн лари, сообщает Минобороны. Расшифровка расходов пока не приводится, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ранее лояльные к властям телекомпании распространили интервью основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который утверждал, что в год совершалось до 100 рейсов, куда входили и официальные, и частные поездки Саакашвили.

Заявления сделаны на фоне скандала, развернувшегося вокруг премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили в августе летал в Мюнхен вместе с семьей и охраной на правительственном самолете. Утверждается, что чартер оплатило «частные лицо» – отец премьера Тариэл Гарибашвили. Речь идет о сумме в 34 тысячи евро.

Из Мюнхена Гарибашвили вылетел коммерческим рейсом в США вместе с сыном, поступившим в Пенсильванский университет. Стоимость билетов также не была оплачена из бюджета, утверждают в правительстве.