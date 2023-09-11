Журналистское расследование грузинского оппозиционного телеканала «Пирвели» вскрыло факт использования премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета в личных целях. Члены правящей команды заверяют, что премьер оплатил поездку из своего кармана. Дорогостоящая поездка не должна быть Гарибашвили по карману, если он не замешан в коррупции, утверждает оппозиция, приступает к сбору подписей для отставки премьера и обращается с иском в прокуратуру.

В случае если оппозиция соберет 50 голосов, она имеет право инициировать импичмент Ираклия Гарибашвили. Впрочем, уже очевидно, что часть оппозиции не согласна с такой постановкой вопроса, поэтому атака на правительство идет, с одной стороны, с правовой точки зрения, а с другой – с моральной.

Напомним, скандал разгорелся после того, как в сюжете оппозиционного телеканала «Пирвели» основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили подтвердил информацию журналистов о том, что премьер-министр Грузии отправился в Германию (Мюнхен) на правительственном самолете. Заказ якобы поступил от главы Службы государственной охраны. Впрочем, он затруднился с ответом, носил ли визит Гарибашвили в Мюнхен личный или официальный характер.

Партия «Лело» начинает процедуру импичмента против главы правительства и призывает депутатов оппозиционных партий присоединиться к инициативе. Как заявила на пресс-конференции в парламенте депутат Саломе Самадашвили, в преддверии получения статуса кандидата от Евросоюза страной управляет самый коррумпированный премьер-министр в новейшей истории Грузии, поэтому общество и оппозиция обязаны отреагировать. Она выразила надежду, что оппозиция сможет согласовать свои позиции и начать процедуру импичмента, для которой необходимы подписи 50 депутатов:

«Семьи наших сограждан обременены расходами, связанными с началом нового учебного года. Здесь, в этой бедной стране, глава правительства Ираклий Гарибашвили отправляет своего сына учиться в США, в тот университет, где защита качества образования в итоге обойдется семье премьер-министра примерно в миллион лари. Но премьер-министру этого недостаточно. Он считает, что имел право воспользоваться правительственным самолетом, чтобы отвезти сына в школу».

Часть оппозиции не согласна с такой постановкой вопроса. В партии экс-премьера Георгия Гахария убеждены, что импичмент Гарибашвили не приведет к искомому результату, зато нанесет вред процессу интеграции в ЕС. От имени объединения «За Грузию» выступил Михаил Даушвили.

«Это бесполезный процесс, потому что он не может иметь положительных результатов. Ресурса для импичмента в парламенте просто нет. Импичмент можно провести по многим вопросам, но главное то, что сегодня, когда «Грузинская мечта» наносит вред процессу евроинтеграции страны, оппозиции не позволено действовать так же, как это делает правительство, и начинать процесс объявления импичмента премьер-министру», – заявил Даушвили.

Против импичмента премьера выступают в парламентском «Гирчи». По словам Яго Хвичия, ему неясно, зачем отправлять в отставку премьера с подмоченной репутацией:

«Мы не будем поддерживать импичмент, он нас не устраивает. Если оппозиция хочет победить, она должна оставить на посту человека, чья репутация так запятнана. Зачем помогать «Грузинской мечте»? За Гарибашвили следует шлейф старых скандалов, который ущербен для правящей партии во всех отношениях. К этому добавляется тот факт, что он ездит на Запад по семейным делам. Это их забота, «Грузинская мечта» должна сама заменить премьер-министра, почему мы им помогаем? Оппозиция имеет право инициировать тему, только набрав максимальное количество голосов, но она не сможет их собрать. И это они выдадут за свою победу. Премьер-министр проиграл во время визита Борреля, он проиграл в случае с самолетом, и почему мы должны заканчивать его победой?» – заявил Яго Хвичия.

В свою очередь, «Нацдвижение» требует объективного расследования, в связи с чем обратилось с иском в прокуратуру. По словам главы антикоррупционного отделения партии Васо Урушадзе, ведомству генпрокурора Ираклия Шотадзе придется отвечать на поставленные вопросы:

«В демократическом государстве Ираклий Гарибашвили уже должен сидеть на скамье подсудимых и отвечать на вопросы, которые должны возникнуть у общественности, СМИ и следственных структур. Мы не ожидаем, что прокуратура, которая является одной из ветвей олигархического клана Бидзины Иванишвили и которая используется как инструмент преследования политических оппонентов, начнет расследование коррупционной деятельности Ираклия Гарибашвили, но мы считаем своим долгом дать официальный ход следствию», – сказал Урушадзе.

Несмотря на ожидания общественности, сегодня ответов на поставленные вопросы о транспортных расходах премьера от него не последовало. По мнению оппонентов власти, минимальная цена такого полета колеблется от 80 до 100 тысяч долларов, и неясно, откуда у премьера, чей годовой оклад не превышает 40 тысяч лари, взялись такие средства. На сегодняшнем заседании правительства премьер около 20 минут говорил об экономических успехах, однако ни словом не обмолвился о деталях своей скандальной поездки.

Вместо него сегодня одним текстом отвечали члены «Грузинской мечты». Он гласит, что премьер-министр имел полное право воспользоваться государственным бортом в личных целях, так как оплатил стоимость поездки из своего кармана. Вот что сказал на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили:

«Что касается в целом инициативы оппозиции по импичменту, то все это еще раз покажет гражданам несерьезность этих политических группировок. У них нет никаких оснований для начала процесса импичмента, или пусть заявят, на что именно они опираются. Было подчеркнуто, что ни цента бюджетных денег не было потрачено, и эти расходы полностью взял на себя премьер-министр. Хочу также подчеркнуть, что даже в журналистском расследовании нигде не говорилось о том, что были потрачены бюджетные деньги. Все расходы и доходы, как они финансировались, будут задекларированы».

По мнению политолога Гии Хухашвили, оппозиции не хватает согласованности и единства, чтобы извлечь пользу из бесконечных промахов власти:

«Нет политической последовательности у оппозиции – пошумят, пошумят и перескакивают на другую тему. Как они использовали промахи власти после трагедии в Шови? Никак, соскочили с темы. История с полетом премьера не является прецедентом – именно за такие проступки отбывает наказание Михаил Саакашвили. Поэтому место Гарибашвили на скамье подсудимых, если экс-президент виновен. И думаю, истина лежит на поверхности – откровения Гаиашвили не оставляют сомнений, что имела место растрата бюджетных средств в личных целях».

В целом, по словам Хухашвили, поступок Гарибашвили ставит в непростое положение неформального правителя «Мечты» Бидзину Иванишвили, который планировал отправить в отставку премьера после предварительного заключения Евросоюза по предоставлению статуса кандидата Грузии. Однако в предвыборный год это не принесет дивидендов репутации правящей партии, напротив, только сильнее ее пошатнет. Другое дело, сумеет ли оппозиция набрать на этом политические очки, подытожил политолог.

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