В результате «долгоиграющей» августовской жары вода в Черном море у берегов Абхазии прогрелась почти до такой же температуры, которая обычно бывает в самом теплом море планеты – Красном. Конечно, и раньше бывало, что в конце августа она достигала 29 градусов, но это на сутки-двое, а нынче такая температура держалась сплошняком недели три, не меньше.

Плаванье в таком «парном молоке» – это, конечно, повод для удивления и восторгов купальщиков, как зарубежных туристов, так и местных жителей. Но одновременно это явление вызывает и тревожные предположения, которыми, в частности, поделилась недавно в СМИ одна из экологов Абхазии. По ее словам, повышение температуры моря у абхазского берега наблюдается три десятилетия, особенно в последние два года, когда зафиксированы рекордные изменения до 30 градусов. Температура же воды – главный фактор в размножении, существовании всех видов рыб, и ряду их промысловых видов грозит исчезновение. Появляются патогенные организмы, которые негативно влияют на их развитие. Страдают ставрида и моллюски. В теплой воде сильно размножаются гребневики, которые оказывают негативное влияние на промысловых рыб, особенно на хамсу. Они поедают икринки хамсы, и численность ее сокращается…

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с одним из самых авторитетных экологов Абхазии Романом Дбаром, который, кстати, в этом году к своей должности директора Института экологии АНА добавил и должность первого проректора Абхазского госуниверситета. По его мнению, оснований для панических настроений нет. Да, процесс глобального потепления очевиден, но потепление воды гораздо более инерционно, медленно, чем потепление воздуха. Он не думает, что в будущем мы будем свидетелями ежегодного прогрева прибрежной морской воды до тридцати градусов, тем более что в глубине температура моря стабильно низкая, и глубинная вода перемешивается штормами с поверхностной. Более серьезную опасность для морской фауны представляет рост осадков из-за повышения температуры воздуха, что влечет за собой опреснение моря из-за большего речного притока, снижение прозрачности его воды от воздействия приносимых мелких частиц. Ну и, конечно, загрязнение моря промышленными отходами, нефтепродуктами... На негативном факторе размножения гребневиков он остановился подробно:

«У всех нас на памяти проникновение такого опасного гребневика, как мнемиопсис, который, по сути, привел на полтора десятка лет почти к экологической катастрофе в Черном море. Этот гребневик – такое желетелое существо, похожее на медузу, представляющий собой отдельный тип гребневиков, чем-то схожий с медузами, но при этом обладающий очень большой активностью потреблять планктон.

– А катастрофа в чем заключалась?

– Она заключалась в том, что это животное, размножившись в огромном количестве, потребляло огромное количество планктонных организмов. А те являются основой существования пищевой пирамиды в Черном море. Таким образом, они составили конкуренцию личинкам многих видов рыб и существенным образом снизили биомассу ихтиофауны в Черном море.

– Ну, а как – пятнадцать лет продолжалась, а потом как-то закончилась эта катастрофа?

– Да, из той же Атлантики в Черное море таким же образом проник антагонист мнемиопсиса – другой вид грибневика – берое. Хищный гребневик, который питается мнемиопсисом. Таким образом получился вот такой агент контроля за опасным инвазивным видом».

Понятно, что, когда мы говорим о катастрофах и преодолении катастроф, подразумеваем сохранение тех видов фауны, которые необходимы человеку. Но я рассказал собеседнику о том, как в этом августе на сухумском пляже слушал выпускника «кулинарного техникума» о том, как из медуз готовят разные блюда, но только не из наших, не черноморских. В тот день было нашествие в море мелких медуз, и дети и взрослые слушали его кто с недоверием, кто с брезгливостью. А затем я вычитал в интернете, что действительно в Желтом море водятся такие медузы, из которых готовят и супы, и суши… И почитаются они как деликатесные морепродукты. Роман Саидович сказал:

«Существуют сотни видов медуз. И медузы, которые корейцы и китайцы употребляют в пищу, и медузы Черного моря – очень разные. Они обладают, во-первых, другими размерами. Во-вторых, используются отдельные части их. Но из наших медуз интерес представляет одна, которая может тоже иметь пищевую ценность. Это медуза корнерот. Но до сих пор ходят только какие-то разговоры, а реально никто пока не приступил к использованию ее в пищевых целях».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях