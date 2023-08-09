Вот уже около недели одной из самых популярных тем для обсуждения в абхазском обществе остается погода, а точнее – жара. Пик ее пришелся на выходные – пятого и шестого августа, потом произошло некоторое снижение температуры воздуха – до 33 градусов в полдень в тени, но все равно многие ломают голову над тем, как уберечься от высоких температур.

Кстати, вспоминается повествование одного сухумца, который находился с семьей в воскресенье, когда кое-где температура поднималась до сорока, в селе, в родовом доме, а там случилось отключение электроэнергии, и, соответственно, перестали работать кондиционер и вентиляторы. И вот все семейство с детьми что придумало? Забилось во дворе в «Лексус», на котором приехало, и около часа, пока не дали электричество, спасалось там от полуденной жары в салоне с работающим кондиционером – почти как в холодильнике. Домой возвращались уже под вечер и, проезжая по Гумистинскому мосту, увидели внизу десятки автомашин, которые протянулись вдоль речного берега. Да, это типичная картина – местные жители в самые жаркие летние дни ездят не на море, где температура воды сейчас уже 27 градусов и наверняка не снизится до начала сентября, а «на речку». В реках Абхазии, текущих с гор, вода обычно гораздо прохладнее, как и воздух в речных долинах.

А вот, конечно, в массе своей российские туристы, заполонившие сейчас Абхазию, остаются верны морскому берегу – ведь они приехали сюда как раз за морем и солнцем.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой и, прежде всего, поинтересовалось ее рекомендациями и советами «пляжникам» в условиях экстремальной жары. (Хотя Большая жара накрыла в эти дни и Южную Европу, всю европейскую часть России, вплоть до Воркуты). Алла Ивановна сказала:

«Действительно, установилась очень жаркая погода, с очень высоким ультрафиолетовым индексом. И советы будут те же самые, что и в предыдущие годы. Купаться в море и загорать на пляже лучше всего до одиннадцати утра, а потом с пяти-шести вечера, ну, и далее. Сколько им захочется. Не брать с собой на пляж те продукты, которые могут испортиться, типа бутербродов с колбаской там и прочих пирожочков с мясом. Обязательно взять с собой воду, поскольку, нужно пить как можно больше жидкости. Обязательно иметь головной убор. Особенно это касается детей. Если взрослые все-таки покрепче, то детки плохо переносят такую жару, и вполне можно получить и солнечный, и тепловой удар».

Конечно, туристы, приехавшие не в период дождей, а в солнечную и жаркую погоду, считают, что им повезло. Но что делать любителям пляжного отдыха большую часть дневного времени? Беляева говорит:

«Если отдыхают с детьми, то здесь надо подстраиваться не под желания родителей, а под возможности ребенка. Взрослые люди сами по себе могут посетить какие-то экскурсии, возможно, Ботанический сад, музеи… Не знаю, у каждого свои предпочтения. Посидеть в кафе, в конце концов, в номере поваляться. Что касается деток, то здесь именно они не должны находиться под солнцем.

– Вот такой еще вопрос. Я встретил на днях в соцсети «Фейсбук» истеричный пост о том, что женщина почувствовала запах канализации около МЧС… Что за МЧС, я так и не понял… Ну, наверное, это имеется в виду…

– Спасательная станция около Сухумской крепости.

– Да, да, толком сказать не могут, где это. Эта спасательная станция была построена много десятилетий назад, когда Министерства по чрезвычайным ситуациям и в помине не было.

– Ну, там вообще есть общественный туалет, не самый лучший.

– Ну, вот что вы можете сказать, есть какая-то информация по поводу этого поста? Там было какое-то основание для него?

– Откуда же я знаю, что и где конкретно она нюхала. Вот там за крепостью, напротив спасательной станции есть общественный туалет, который действительно может издавать запах. Потом в том месте почему, кстати, сняли ограждение с крепости? Потому что крепость добрые граждане, как наши, так и не наши, радостно превращали тоже в туалет. Это, кстати, наша проблема – то, что нет достаточного количества общественных туалетов. О чем неоднократно писали, сообщали, но воз, как говорится, и ныне там.

– Там, кстати, многие пользователи спорили с ней, автором поста…»

Действительно, в летний туристический сезон потребность в общественных туалетах в городах Абхазии резко возрастает. Я спросил Беляеву о ее отношении к распространенным во многих странах биотуалетам. Она сказала:

«Я даже нашла в продаже. Ну, они не совсем «био», а такой вот автоприцеп, в котором два стандартных совершенно туалета. Туда заливается триста литров воды для смыва всего этого и бак для приема нечистот. Довезли до системы слива, новую воду залили – и вперед. Но, видно, показалось слишком дорого, я не знаю. Этот вариант предлагался несколько лет назад, потом повторно предлагался… Но пока так.

– Ну, а состояние моря сейчас какое, последние пробы что показали?

– Последняя проба отобрана сегодня, результаты еще не готовы. Но по тому, что отбиралось на прошлой неделе, болезнетворных бактерий и вирусов не обнаружено. Показатели присутствия флоры будут расти – море почти горячее. Шторма давно не было, перемешивания воды не было. Но даже энтеровируса и ротавируса пока в воде не определяется. Но нет абсолютной гарантии, что это не появится».

Вообще август – лучшее время для отдыха в Абхазии, когда температура воздуха и воды находится на своем пике. Но экстремальные температурные величины создают издержки не только в приморской части, но и в горах, где повышается уровень ультрафиолета. А еще в течение минувшей недели резко возросло число природных возгораний. В частности, в городе Сухуме и Сухумском районе их зафиксировано одиннадцать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях