Ардзинба заявил о решении Лукашенко ввести беспошлинную торговлю с Абхазией

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба утверждает, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко принял решение обеспечить беспошлинную торговлю с Абхазией. С белорусской стороны информация пока не подтверждена.
«Де-факто для нас это означает экономическое признание. От того, как мы воспользуемся этой возможностью, зависит дальнейшая траэктория политических отношений с республикой Беларусь», – сказал Ардзинба после встречи с активами администраций в Новом Афоне, Гудауте, Гагре и Пицунде.
По его словам, Абхазия налаживает с Беларусью торгово-экономические связи. Кроме того, Ардзинба рассказал о планах создать деловой совет «Абхазия-Объединенные Арабские Эмираты».
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- 21 февраля 2023 года Лукашенко принял в Минске Аслана Бжания и предложил «Тбилиси, Сухуми и Минск как-то склеиваться».
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