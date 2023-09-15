Ардзинба заявил о решении Лукашенко ввести беспошлинную торговлю с Абхазией

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба утверждает, что белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко принял решение обеспечить беспошлинную торговлю с Абхазией. С белорусской стороны информация пока не подтверждена.

«Де-факто для нас это означает экономическое признание. От того, как мы воспользуемся этой возможностью, зависит дальнейшая траэктория политических отношений с республикой Беларусь», – сказал Ардзинба после встречи с активами администраций в Новом Афоне, Гудауте, Гагре и Пицунде.

По его словам, Абхазия налаживает с Беларусью торгово-экономические связи. Кроме того, Ардзинба рассказал о планах создать деловой совет «Абхазия-Объединенные Арабские Эмираты».