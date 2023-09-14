Высказывания министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба об ассоциированном государстве с Россией вызвали общественный резонанс. Их подверг критике общественный деятель Ахра Бжания. МИД раскритиковал его в ответ. Ахра Бжания посоветовал молодым сотрудникам МИДа более внимательно относиться к мнению граждан, которые своими налогами содержат ведомство, и ставить более амбициозные задачи.

Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба проводит серию встреч с общественностью в районах. Скандальным оказалось его высказывание на встрече в Сухумском районе. Цитата появилась в сети Instagram в группе МИДа Абхазии «mfaapsny». Скрины распространились в абхазских телеграм-каналах и вызвали возмущенные отклики.

Инал Ардзинба напомнил про ассоциированное государство

Инал Ардзинба зачитал публике слова первого президента Абхазии Владислава Ардзинба из его книги «Моя жизнь. Воспоминания»:

«Известно, что народ и руководство Республики Абхазия не раз заявляли о своем стремлении к установлению самых тесных отношений с Российской Федерацией, считая, что такая интеграция отвечает национальным интересам Абхазии. По нашему мнению, наиболее удобной формой возможных взаимоотношений с Россией могла бы стать модель ассоциированного государства: сохраняя независимость, Абхазия готова строить совместно с Россией свою внешнюю и оборонную, в том числе, охрану границ, политику. Мы также стремились к заключению Валютного и Таможенного союза. Такая модель не только способна обеспечить безопасность и свободное экономическое развитие Абхазии, но и, на наш взгляд, отвечает интересам национальной безопасности России».

Первым откликом на это выступление стал пост в социальной сети Facebook общественного деятеля Ахры Бжания, который моментально разлетелся по абхазским телеграм-каналам.

Кто за суверенитет, а кто за суррогат под названием «союзное государство»

Ахра Бжания считает, что эти слова были сказаны Владиславом Ардзинба во время тяжелейшей блокады, которая была объявлена Абхазии Российской Федерацией:

«В 2002 году нужна была хотя бы видимость, хотя бы иллюзия нашей юридической легитимизации, хоть какое-то подобие двустороннего диалога… Откуда и появился миф об «ассоциированном государстве», прямо скажем, не лучшее творение команды Владислава. И что теперь? Может быть, еще 1978 год вспомним, когда мы вынуждены были просить присоединения к Краснодарскому краю? История – динамический процесс! Сегодняшний наш статус – суверенное международно признанное государство. Над расширением этого статуса и наполнением его новым содержанием и должна работать команда МИД, а не разъезжать по городам и весям, распространяя среди граждан страны идею о том, что независимость для них слишком тяжкое бремя. С какой целью это делается? Чье поручение выполняет министр иностранных дел? Президента? Тогда почему бы президенту самому не обратиться с подобным месседжем к народу. Мол, мы тут подумали и решили, что не тянем эту проклятую независимость, тем более, деньги иностранные, гражданство иностранное, пограничники иностранные… Короче, давайте потихоньку сворачивать эту затею. Это было бы очень «уместно» в годовщину Победы. Или, может, это личная инициатива молодого министра? Тогда разберитесь как-нибудь там у себя в команде, кто за суверенитет, а кто за суррогат под названием «союзное государство».

МИД РА назвал высказывание Ахры Бжания «грубым искажением фактов»

На высказывание Ахры Бжания сегодня отреагировала пресс-служба МИДа Абхазии, опубликовав следующее заявление:

«Комментируя встречу министра иностранных дел Республики Абхазия с активом Сухумского района, господин Ахра Бжания осуществляет грубое искажение фактов, попытку манипуляции общественным сознанием, подлог с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в угоду оппозиционному движению, к которому себя относит. Ложный комментарий Ахры Бжания тут же подхватили анонимные источники информации с сомнительной репутацией. Ахра Бжания, ссылаясь якобы на слова главы МИД Абхазии, подвергает сомнению государственно-правовой статус Республики Абхазия в качестве независимого суверенного государства, что противоречит действующему законодательству Республики Абхазия. Господину Ахре Бжания должно быть хорошо известно о том, что МИД Республики Абхазия категорически не допускает дискуссий по теме изменения государственно-правового статуса Республики Абхазия ни на одной международной площадке, в том числе на Женевских дискуссиях. Инал Ардзинба процитировал два фрагмента из книги первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба «Моя жизнь», которые дают ясное представление о разных сложных этапах, через которые прошла наша страна во взаимоотношениях с Россией. Несмотря на это, В.Г. Ардзинба, осознавая коренные интересы нашего народа, делает вывод о необходимости развития тесных отношений с Российской Федерацией. Обращаем внимание господина Ахры Бжания на недопустимость подобных манипуляций, необходимость внимательного и ответственного отношения к своим оценочным суждениям и публикациям в социальных сетях».

«Если вы слабые, если у вас нет армии и денег, вы должны уступить»

Ахра Бжания сказал, что обычно не комментирует отзывы на свои посты, так как пишет для всех, и все вольны оценивать их по-своему. Но в данном случае он решил сделать исключение и отреагировать, а также обратиться к молодым сотрудникам МИДа.

«Поездки такого рода – это вообще не профиль МИДа. Какой посыл, какой мотив у министра иностранных дел осуществлять такие поездки в районы? Я думаю, только внешнеполитический мотив. А внешнеполитический мотив связан с законами, которые мы рассматриваем, в частности, с законом об апартаментах, это – в любом случае, внешнеполитический мотив и уступки внешнеполитического характера. То есть, если вы слабые, если у вас нет армии, если у вас нет денег, если вы не в состоянии регулировать систему своей безопасности, финансов и экономики, вы должны уступать. Такой посыл! Это – первое. Второе: любое продвижение и лоббирование закона об апартаментах я рассматриваю как курс, связанный с нашей десуверенизацией из-за угроз демографического характера. Любой человек, любой чиновник, который публично его продвигает, любой депутат, который за это публично проголосует, в моем понимании будет способствовать десуверенизации нашего государства».

«Я – гражданин, и мое право оценивать вашу работу»

Ахра Бжания призвал всех чиновников более внимательно относиться к мнениям, которые высказывают граждане страны:

«Они в комментарии говорят, что «господин Ахра Бжания манипулирует мнением общественности». Я хочу сказать всем чиновникам, в том числе и сотрудникам МИДа, к которым я отношусь с огромным уважением, надо внимательней относиться к мнению своих налогоплательщиков, людей, которые их нанимают на работу. Если бы они внимательно отнеслись к мнению и к той реакции, которая существует у общественности, в частности, на вот эти вояжи министра иностранных дел, я думаю, они бы не сделали такое заявление, а, может быть, даже отсоветовали бы своему министру заниматься такими делами. Оппозиция или не оппозиция, я – ваш гражданин, и мое право оценивать вашу работу. В том числе оценивать жестко и критично. В данном случае, оснований для этой критической оценки более чем достаточно. Поэтому надо не обижаться, а внимательно смотреть на суть своей работы. То, что я сказал по поводу десуверенизации и вопросов, связанных с независимостью, - это прямо относится к выступлениям министра иностранных дел. Каким образом в данном случае он приводит нам примеры о совместном или ассоциированном государстве? Какой смысл приводить эти примеры, если он не предлагает эту модель как перспективную модель нашего политического развития? Зачем это связывать с нашими проблемами построения армии, налоговой системы, гражданства и так далее? Я думаю, что это связано только с одним: если вы не уступаете в вопросах своего суверенитета, если вы не представляете будущее своего государства в неких союзах, если вы не принимаете эти законы, то у вас будут проблемы. Такое давление на общество недопустимо и непозволительно никому».

Вы никаких сверхзадач не ставите, мы ждем от вас большего

Ахра выразил свое пожелание сотрудникам МИДа:

«Я знаю, что там работает молодежь. Я хочу обратиться к ним как представитель старшего поколения к представителям младшего поколения. Мы какую-то часть своей работы сделали, ваша задача – это развивать. Не опускать эту планку, не оправдываться тем, что мы ничего не можем, вы не для того там работаете, чтобы говорить: «Мы ничего не можем». А он (Инал Ардзинба) в своем выступлении несколько раз повторил: «Мы не можем, мы не можем, мы не можем!» Вы должны ставить перед собой сверхзадачи. Вы – люди нового поколения, нового образования, если тогда вы чего-то не сможете сделать, тогда – другой вопрос. А так вы никаких сверхзадач не ставите. Мы ждем от вас большего. А то, что вы сейчас делаете, это просто «даунгрейдинг», молодежь не должна так себя вести. Молодежь должна смотреть в будущее, молодежь должна быть дерзкой, рискованной и, главное, ни на одну йоту наш суверенитет, наше правовое поле никому не уступать. Что это значит, с рекламными акциями выступать по поводу ассоциативных отношений, о которых все давным-давно забыли, это был просто политический маневр в свое время».

Выражение: «Господин Ахра Бжания осуществляет попытку манипуляции общественным сознанием», Ахра Бжания счел за комплимент, потому что не знает таких политтехнологов в Абхазии, которые могут манипулировать мнением таких людей, как Изида Чаниа, Батал Джопуа, Марина Барциц и многие другие, кто выступает против закона об апартаментах и стоит на страже независимости Абхазии. Все это люди со своим давно сформировавшимся представлением о государстве, справедливости и политическом процессе. Их мнением, как и мнением большинства ответственных граждан, невозможно манипулировать. И этот факт должен стать предметом изучения для работников всех министерств, в том числе и МИДа, при планировании своих действий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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