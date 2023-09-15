В Госдепе США рассказали о санкциях против «грузино-российского олигарха»

В Государственном департаменте США прокомментировали санкции, введенные против более чем 150 лиц и структур в связи с российским вторжением в Украину.

Напомним, что под ограничения, в частности, попали бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе и сотрудник российских спецслужб Александр Онищенко.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена фамилии Парцхаладзе и Онищенко не указаны. Речь идет об «одном офицере российской разведки» и «одном грузино-российском олигархе, которых ФСБ использовала для влияния на грузинское общество и политику в интересах России».

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, в свою очередь, заявил, что американские санкции против грузинских граждан не влияют на отношения Вашингтона и Тбилиси. Журналист телеканала «Формула» напомнил Миллеру, что до введения санкций против экс-генпрокурора Парцхаладзе под ограничения попали и грузинские судьи.

«Мы всегда были солидарны с грузинским народом и его стремлением стать свободным, суверенным государством в пределах международно признанных границ. За последние 30 лет США и Грузия стали стратегическими партнерами, работая вместе ради такой Грузии, видение которой разделяем, Грузии, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью. Никакие санкции, введенные нами против индивидуального лица, не смогут изменить перспективы американо-грузинских отношений», — сказал Мэтью Миллер.

По информации Госдепа, Отару Парцхаладзе принадлежат доли (50%) в двух российских консультационных компаниях — MOSCOW BUSINESS BROKERAGE и INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION. У него, предположительно, два гражданства — Грузии и России.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, после введения ограничений США блокируют все активы лиц из санкционного списка. Блокируются любые перечисления лицам или компаниям, связанным с ними.