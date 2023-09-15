Правительство Грузии выплатит по 20 тысяч лари семьям погибших в Раче и Гурии

Правительство Грузии выплатит по 20 тысяч лари (около 7700 долларов) семьям каждого погибшего в результате стихийных бедствий в Раче и Гурии. Об этом объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

На данный момент, после схода оползня в Шови 3 августа, подтверждена гибель 32 человек, без вести пропавшим остается один ребенок.

В Гурии 8 сентября погибли три человека, из них двое – дети. Десятки семей нуждаются в новом жилье и переселении, так как места, где они жили, признаны опасными. В настоящее время идет определение размеров ущерба. Вопрос компенсаций для переселенцев будет решаться отдельно, пишет агентство «Новости-Грузия».

С самого начала после схода оползня в Шови правительство Грузии заявляло, что берет все на себя, в правящей партии даже предлагали волонтерам прекратить сбор помощи пострадавшим. Но сбор денег все равно шел и продолжается. Самый крупный фонд по оползню в Шови создал TBC банк, в начале сентября он сообщил, что собрано 700 тысяч лари. Эти деньги пойдут на помощь семьям, оставшихся без кормильцев и жителям сел, которые потеряли работу после того, как курорт в Шови перестал существовать.